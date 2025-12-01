Slušaj vest

Etnografski muzej u Beogradu predstavlja u Gradskom muzeju Bečej gostujuću izložbu „Seljak u karikaturi Ježa 1935–1990“, autorke Tatjane Mikulić, muzejskog savetnika. Svečano otvaranje izložbe biće održano 2. decembra u 18 časova.

Postavka obuhvata pažljivo odabranih 90 karikatura iz čuvenog satiričnog časopisa Jež, koji je od 1935. do 1990. godine bio jedno od najznačajnijih glasila humora i satire na jugoslovenskom prostoru. Kroz ove duhovite i prodorne grafike, publika će imati priliku da upozna dugovečnog protagonistu Ježevih stranica seljaka, lik koji je više od pola veka bio tumač i svedok društvenih promena.

izložba seljak jež Foto: Etnografski muzej

Seljak u karikaturi Ježa nije samo tipičan predstavnik ruralnog okruženja, već i ogledalo istorijskih i političkih prilika: od teškog predratnog života i strahova koji su pratili burnu epohu, preko posleratne obnove i entuzijazma socijalističkog razvoja, pa sve do modernizacije društva, pojave novih urbanih trendova i konačno krize koja je obeležila kraj osamdesetih godina. Kroz humor, ironiju i satiru, ovi radovi osvetljavaju složen odnos društva prema seljaku kao simbolu tradicije, identiteta i ideologije.

Izložba je rezultat dugogodišnjeg istraživanja Tatjane Mikulić, tokom kojeg je pregledano više od 2600 brojeva Ježa i ukupno 1075 karikatura. Odabrani primeri predstavljaju najreprezentativnije radove koji pokazuju evoluciju lika seljaka i njegovu transformaciju kroz različite decenije.

Postavku prati katalog na srpskom jeziku, a izložba predstavlja jedinstvenu priliku da se publika kroz humor i satiru podseti značajnog segmenta kulturne i društvene istorije.

Izložba se otvara u Gradskom muzeju Bečej, 2. decembra u 18 časova.

