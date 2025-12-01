Slušaj vest

U čast 50. godišnjice jednog od najvažnijih muzičkih dela XX veka, LP Duo će premijerno izvesti „Kelnski koncert“ Keith Jarrett-a. Do danas, ovo je najprodavaniji album u istoriji džez muzike i klavirske improvizacije. Ovaj poseban događaj u realizaciji Centra beogradskih festivala održaće se i 15. decembra u 20 časova jer je ranije najavljeni koncert za 17. decembar odmah rasprodat.

Koncert će se održati u pozorištu Ateljea 212, i predstavlja retku priliku da beogradska publika doživi monumentalni rad legendarnog džez i klasičnog kompozitora u novoj interpretaciji LP Dua, dvoje pijanista i kompozitora Sonje Lončar i Andrije Pavlovića.

Foto: Promo

„Kelnski koncert“ (1975) jedno je od najprepoznatljivijih dela Keith Jarrett-a, kojim je redefinisao granice improvizacije i klavirske muzike. Izvorno izveden i snimljen u Operi u Kelnu, koncert je postao simbol umetničke slobode i virtouznosti, spajajući elemente klasične muzike i džeza u jedinstveno, emotivno intenzivnoj formi.

Koncert u Ateljeu 212 obećava nezaboravno iskustvo, spajajući tehničku virtuoznost, improvizatorski duh i emotivnu snagu dela koje je obeležilo istoriju moderne muzike.

LP Duo o Kelnskom koncertu:

,,Kelnski koncert je sinteza žanrova - klasike, džeza i rokenrola a to je ono što nas je oduvek interesovalo, povezivanje naizgled udaljenih svetova”.

O Keith Jarrett-u:

Keith Jarrett je američki pijanista i kompozitor, rođen 1945. godine. Smatra se jednim od najuticajnijih i najkreativnijih umetnika savremenog džez i klasičnog muzičkog izraza. Njegova karijera obuhvata solo i grupne projekte, a poznat je po svojim briljantnim improvizacijama i sposobnosti da spaja različite muzičke žanrove. „Kelnski koncert“ ostaje njegovo najpoznatije i najomiljenije delo, koje je osvojilo globalnu publiku i kritiku.

O LP Duu:

LP Duo, pijanisti, kompozitori i inovatori, Sonja Lončar i Andrija Pavlović (a.k.a. Andy Pavlov), više od dvadeset godina eksperimentišu sa beskrajnim mogućnostima sviranja na dva klavira, stvarajući autentičnu muzičku umetnost. Nastupali su na najvećim festivalima i u koncertnim dvoranama poput Carnegie Hall, Njujork, Kennedy Center, Vašington, Concertgebouw, Amsterdam, Ars Electronica Linc, Sonar, Barselona.

Poznati su po virtuoznom izvođačkom pristupu i inovativnim aranžmanima, kombinujući klasične i savremene muzičke stilove. Duo se posebno ističe po premijernim izvođenjima i reinterpretacijama kapitalnih muzičkih dela, pružajući publici jedinstvena iskustva i novu dimenziju zvuka.

Komponuju primenjenu muziku za pozorište, film, TV. Osnivači su i lideri umetničko-naučnog projekta ,,Kvantna muzika” i poslednjih godina razvijaju potpuno nov instrument ,,DUALITY” hibridni klavir.

Sonja Lončar je vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, dok je Andrija Pavlović vanredni profesor na odseku za Scenski dizajn Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Karte po ceni od 2000 i 2500 din dostupne su na sajtu Ateljea 212 preko tickets.rs

