Kultni film "Virdžina" iz 1991. godine ostao je jedan od najznačajnijih jugoslovenskih ostvarenja, jer je otvoreno prikazao stari crnogorski običaj proglašavanja devojčice “virdžinom” – ženskom osobom koja preuzima ulogu muškarca u porodici ukoliko nema muških naslednika.

Marta Keler u filmu Virdžina Foto: Printscreen

U središtu priče našla se tada četrnaestogodišnja Marta Keler, čija je prirodna glumačka zrelost doprinela da lik Virdžine obeleži jugoslovensku kinematografiju.

Najpoznatiji "dečak" jugoslovenskog filma

Tada vrlo mlada, Marta je tumačila lik Stevana, zbog čega je u tom trenutku važila za “najpoznatijeg filmskog dečaka”. Njena izvedba donela je filmu snažnu emotivnu težinu, ali je i usmerila njen profesionalni put. Iako je publika očekivala da će je češće gledati na televiziji, Marta se ubrzo povukla iz filmskog sveta i najveći deo karijere posvetila pozorištu.

Život i karijera nakon filma

Marta Keler glumila je dečaka Stevana u filmu Virdžina Foto: Printscreen

Marta Keler potiče iz Kikinde, ima mađarsko poreklo i ostala je najširoj publici prepoznatljiva upravo po ulozi iz "Virdžine". Završila je glumu na Akademiji lepih umetnosti, a jedno vreme bavila se i radijskim novinarstvom, kao voditeljka jedne radio stanice u kojoj je provela pet godina.

Danas je u svojim četrdesetim i starije generacije je pamte iz filma, dok je mlađi možda znaju iz učešća u rijaliti programu "Veliki brat" 2006. godine.

Porodični život sa Zijom Valentiom

Marta je dugi niz godina u vanbračnoj zajednici sa muzičarem Zijom Rizvanbegovićem, poznatim kao Zijo Valentino, sa kojim ima sina Gordana. Nikada nije krila da joj tradicionalni brak i ceremonije nisu važne.

1/4 Vidi galeriju Marta Keler i Zijo Valentino Foto: ATA images, Privatna Arhiva

"Zijo i ja smo totalno van tih tradicionalnih stvari. Nismo nikada planirali svadbu. Nikada u svom životu sebe nisam zamišljala u beloj haljini, ovakvu, onakvu… Ne, nije nam to važno. Zato je naš Gordan ultramoderan tip, ima dva prezimena Gordan Rizvanbegović Keler", ispričala je glumica ranije.

Život između dva grada

Marta danas živi mirnijim porodičnim životom i već godinama funkcioniše na relaciji Beograd–Pirot, s obzirom na to da je angažovana u Narodnom pozorištu u Pirotu.

