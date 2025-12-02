Slušaj vest

Srpski pesnik i dramski pisac Ljubomir Simović (1935-2025) rođen je na današnji dan, 2. decembra u Užicu. Njegov stvaralački opus sačinjen od poezije, eseja, preko čuvenog romana "Užice sa vranama", dnevnika "Guske u magli", potom dokumentarne proze i glasovitih drama "Hasanaginica", "Putujuće pozorište Šopalović", "Čudo u Šarganu" i "Boj na Kosovu".

Po drami "Boj na Kosovo" Zdravko Šotra je 1989. godine snimio je istoimeni film, koji važi za jedno od kultnih ostvarenja domaće kinematorgafije. Reč je o istorijskom spektaklu, koji obrađuje događaje pre, za vreme i neposredno posle Kosovske bitke. Predstavljao je tada jedan od najambicioznijih projekata Radiotelevizije Beograd, snimljen radi obeležavanja 600. godišnjice tih događaja.

Vuk Branković nije izdajnik, Obilić je epski junak

Kosovski boj je u srpskoj tradiciji najvažnija bitka koja se ikada vodila. Ona se dogodila 28. juna 1389. godine na Gazimestanu i u njoj su se sukobile vojske srpskog kneza Lazara i osmanskog sultana Murata. Podršku Lazarevoj vojsci davali su i gospodar Kosova i njegov zet Vuk Branković, kao i Vlatko Vuković, vojvoda kralja Tvrtka I Kotromanića.

Specifična je po tome što je jedna od retkih u kojoj su oba vladara poginula, a jedina je u kojoj je Osmansko carstvo izgubilo vladara. Iako je u tradiciji Vuk Branković izdajnik, istoričari su odavno utvrdili da to nije istina jer je on jedan od retkih koji je nastavio da se sukobljava sa Turcima. Miloš Obilić, koji je po legendi ubio sultana Murata, nije istorijska, već epska ličnost. Istoričari ne znaju da li je u bici učestvovao i kralj Marko Vukašinović, tj. Marko Kraljević, koji je 1371. prihvatio vlast osmanskog sultana.

Glumci odbili uloge

Reditelj Zdravko Šotra odlučio se za ekipu vrhunskih glumaca, mada su neki u poslednji čas odustali. Kneza Lazara igrao je Miloš Žutić, knjeginju Milicu Gorica Popović, a Miloša Obilića Žarko Laušević. Ljubi Tadiću je poverena uloga Murata, a kao njegov sin Bajazit trebalo je da se pojavi Aleksandar Berček.

Ali, pošto do dogovora nije došlo, igrao ga je Branislav Lečić. Zbog obaveza na snimanju "Seoba", Dragan Nikolić je morao da odbije ulogu Milana Kosančića, pa će umesto njega zaigrao Milan Gutović. Ulogu Vuka Brankovića tumačio je Voja Brajović, Milana Toplicu Svetozar Cvetković, a legendarnu Kosovku Devojku mlada Katarina Gojković.

U ostalim većim ulogama pojavili su se Irfan Mensur kao Makarije, Mrgud Radovanović kao patrijarh Spiridon, Bogdan Diklić kao Levčanin, a Branko Cvejić kao Tamnavac. Tu su i Petar Kralj (Vojša), Milena Dravić (Velisava), Neda Arnerić, Ljiljana Gazdić, Olivera Ježina, Suzana Petričević, Ivan Bekjarev...

Direktor fotografije je bio Radoslav Vladić. Scenografiju su radili Aleksandar Milović i Milenko Jeremić, kostime Biljana i LJiljana Dragović, a muziku Dušan Karuović.

Film je snimljen za samo mesec dana, a ceo ovaj projekat koštao je TV Beograd jedva 350 milijardi starih dinara, što je samo malo skuplje od, recimo, "Doma za vešanje", pisale su tada TV novosti.

Pre nekoliko godina Ljubomir Simović govorio je o ovom svom delu:

– Kad se pojavila drama "Boj na Kosovu", ljudi su već taj naslov doživeli kao veliku provokaciju i mislim da tu dramu niko do sada nije počitao kako treba i da malo ko, a možda i niko ne zna šta se sve u njoj nalazi - izjavio je za Dnevnik.

Ljubomir Simović preminuo je 17. aprila 2025. godine u Beogradu.

