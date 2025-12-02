Beograde, pripremi se: Vizelj, Kanda i Blaža na trećem Rock n' rakija festivalu
Rock n' Rakija Festival je jedinstvena manifestacija koja spaja dve velike strasti Balkana - dobar rokenrol i vrhunsku rakiju. Održava se na kultnoj lokaciji Dorćol Platz u Beogradu i već je postao nezaobilazan deo gradske zimske scene, navodi se u saopštenju za medije.
Festival je nastao iz ideje da se poveže urbana muzička scena sa autentičnim domaćim proizvodima, posebno rakijom - simbolom druženja, topline i tradicije. Tokom tri dana, posetioci imaju priliku da uživaju u koncertima poznatih rok i alternativnih bendova, dok degustiraju najkvalitetnije rakije iz domaćih destilerija, kao i razne rakijske koktele i inovativna pića inspirisana našim voćnjacima.
Na Dorćol Platzu gostima će se ove godine predstaviti 20 domaćih, većinom malih porodičnih, destilerija.
Festival, uz promotivne cene rakija i rakijskih koktela 4. decembra otvara beogradski bendVizelj, a podrška je beogradski bend Logička Greška.
Drugog i trećeg dana festivala 5. i 6. decembra publici će se sa svojim rakijama predstaviti izlagači, a posetioci će moći besplatno da degustiraju preko 60 različitih rakija. Rakijski matine, na koji se ulaz ne naplaćuje, počinje u 16 časova i traje do 19 časova a ulaz na rakijsko-koncertni deo programa, za koji se kupuju karte, počinje od 19 časova.
Drugog dana festivala zvezde večeri su jedan od omiljenih bendova beogradske publike, Kanda Kodža i Nebojša uz podršku benda Vrane Kamene, a trećeg dana festivala nastupa neponovljivi Prljavi inspektor Blaža sa svojim Kljunovima uz podršku benda The Bite.
Ulaznice su dostupne preko Gigstix prodajne mreže, po ceni od 1500 dinara za prvo veče i 2000 dinara za drugo i treće veče festivala. Cena ulaznice za studente sa važećim indeksom je 1000 dinara.