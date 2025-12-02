Slušaj vest

Rock n' Rakija Festival je jedinstvena manifestacija koja spaja dve velike strasti Balkana - dobar rokenrol i vrhunsku rakiju. Održava se na kultnoj lokaciji Dorćol Platz u Beogradu i već je postao nezaobilazan deo gradske zimske scene, navodi se u saopštenju za medije.

Festival je nastao iz ideje da se poveže urbana muzička scena sa autentičnim domaćim proizvodima, posebno rakijom - simbolom druženja, topline i tradicije. Tokom tri dana, posetioci imaju priliku da uživaju u koncertima poznatih rok i alternativnih bendova, dok degustiraju najkvalitetnije rakije iz domaćih destilerija, kao i razne rakijske koktele i inovativna pića inspirisana našim voćnjacima.

Na Dorćol Platzu gostima će se ove godine predstaviti 20 domaćih, većinom malih porodičnih, destilerija.

Bend Vizelj Foto: Jana Mirinovic

Festival, uz promotivne cene rakija i rakijskih koktela 4. decembra otvara beogradski bendVizelj, a podrška je beogradski bend Logička Greška.

Drugog i trećeg dana festivala 5. i 6. decembra publici će se sa svojim rakijama predstaviti izlagači, a posetioci će moći besplatno da degustiraju preko 60 različitih rakija. Rakijski matine, na koji se ulaz ne naplaćuje, počinje u 16 časova i traje do 19 časova a ulaz na rakijsko-koncertni deo programa, za koji se kupuju karte, počinje od 19 časova.

Drugog dana festivala zvezde večeri su jedan od omiljenih bendova beogradske publike, Kanda Kodža i Nebojša uz podršku benda Vrane Kamene, a trećeg dana festivala nastupa neponovljivi Prljavi inspektor Blaža sa svojim Kljunovima uz podršku benda The Bite.

Foto: Nebojša Babić



Ulaznice su dostupne preko Gigstix prodajne mreže, po ceni od 1500 dinara za prvo veče i 2000 dinara za drugo i treće veče festivala. Cena ulaznice za studente sa važećim indeksom je 1000 dinara.