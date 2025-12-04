Slušaj vest

O životu i stvaralaštvu Branislava Nušića i danas se ispredaju razne legende, a podjednako burna kao njegov talenat bila je i njegova poslednja želja. Grob slavnog komediografa na Novom groblju u Beogradu već decenijama privlači pažnju zbog svog neobičnog oblika – monumentalne kamene piramide sa teškim crnim vratima i natpisom na ćirilici.

Branislav Nušić Foto: Marko Karović

Mnogi posetioci najvećeg beogradskog „muzeja na otvorenom“ zastanu upravo pred njom, pitajući se zašto jedan od najvažnijih pisaca srpske književnosti počiva u mauzoleju koji više podseća na antičku građevinu nego na klasičan spomenik.

Grob koji je sam osmislio

Branislav Nušić preminuo je 19. januara 1938. godine. Još za života osmislio je izgled svog večnog počivališta, što je samo po sebi postalo izvor brojnih priča, nagađanja i mitova.

Književnica i istraživač beogradskih spomenika, Neda Kovačević, objasnila je za Istorijski zabavnik da pravi razlog ne postoji u pouzdanim istorijskim izvorima:

Grob Branislava Nušića Foto: Kulturno nasleđe Srbije, Printscreen

„O Nušićevom nadgrobnom spomeniku i danas kruže priče koje više liče na anegdote nego na proverene činjenice. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi zbog čega je želeo baš piramidu.“

Od masona do humoriste: legende koje ne prestaju da žive

Jedna od najrasprostranjenijih teorija govori o navodnoj Nušićevoj povezanosti sa masonima, jer je piramida njihov prepoznatljiv simbol. Druga legenda tvrdi da je pisac, poznat po britkom humoru, izabrao ovaj oblik kako bi se osigurao da mu „niko ne naruši večni mir“.

Međutim, naša sagovornica nudi prizemnija objašnjenja.

Branislav Nušić sa porodicom Foto: Kurir

Veza sa sinom i herojima ratova

– Piramidalni spomenici bili su česti u Srbiji posle Balkanskih i Prvog svetskog rata, naročito kod memorijala poginulim ratnicima. Ne treba zaboraviti da je Nušićev sin Strahinja Ban, dobrovoljac Skopskog đačkog bataljona, poginuo na frontu – objašnjava Neda Kovačević.

Dodaje da su humor i ironija bili Nušićev način borbe sa svim nedaćama koje su ga pratile kroz život. Iza sebe nije ostavio samo komedije – bio je romanopisac, pripovedač, esejista, libretista, novinar, diplomata, učesnik u ratu i fotograf amater.

Još jedna šala velikog komediografa?

Pogledajte u galeriji fotografije sa izložbe o Branislavu Nušiću koja obiluje njegovim stvarima:

1/15 Vidi galeriju Izložba "Branislav Nušić: slučaj jedne sobe" Foto: Marko Karović

Možda se upravo u njegovom karakteru krije odgovor na pitanje koje Beograđani postavljaju već skoro vek:

– Bio je svestrana, snažna i duhovita ličnost. Često čujem rečenicu: „Kakav je život vodio, takav mu je i grob.“ Ne bi bilo iznenađenje da je piramidu odabrao i kao poslednju šalu, kao još jedan pokušaj da razbije klišee i predrasude o smrti – zaključuje Neda Kovačević.

(Kurir.rs/Istorijski Zabavnik)

Bonus video: Kurir u Andrićevoj spomen sobi