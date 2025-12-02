Slušaj vest

Slikar Predrag Đaković, koji živi i radi u Pragu, predstavljaće Srbiju na 61. Bijenalu umetnosti u Veneciji 2026. godine projektom radnog naslova "Preko Golgote do vaskrsa", koji je podneo Arhiv Vojvodine, a ocenjen je kao doprinos međunarodnom dijalogu o sećanju, identitetu i savesti, pokazujući da rana može postati mesto preobraženja.

Tema izložbe

Kao odgovor na temu velike izložbe "U molskim ključevima" (In Minor Keys), umetničke direktorke Kojo Kuoh, Đaković je, kako je istaknuto u obrazloženju komisije, ponudio predstavljanje Srbije kao umetnik čije delo spaja individualno iskustvo, kolektivno pamćenje i univerzalnu ljudsku sudbinu. U njegovom timu biće kustosi Tomaš Koudela i Olga Čučković, te fotograf Zvonimir Šegi, navodi se u odluci.

U svom Ateljeu Foto: Privatna arhiva

Umetnik se nakon objave odluke oglasio na društvenim mrežama.

- Ne mogu da se ne setim Jagode Buić, mog svetionika, savetnika, prijatelja i najvećeg šaljivdžije na kugli zemaljskoj. Ona je za mene predstavljala Veneciju. Jagoda će biti jedna od tri osobe kojoj ću posvetiti ovu izložbu, jer mi sada njene reči zvuče kao proročanstvo. Sedeli smo u kafeu u muzeju "Pegi Gugenhajm", odmah "iza ćoška" njenog palaca, i uvek bismo pred moj odlazak ritualno pili kafu, kada je iznenada rekla: "Sigurna sam da ćeš jednog dana predstavljati Srbiju na Bijenalu." Pogledao sam je pravo u oči i u dubini tih očiju video tu sigurnu, ubedljivu tvrdnju koja mi dotad nije ni padala na pamet - navodi umetnik.

Foto: Galerija Matice Srpske

On već počinje pripreme za svoj dolazak.

- Nikad Venecija za mene neće biti ista. Posle njene smrti u mojoj duši zavladale su ogromna praznina i tuga... Više od dvadeset godina intenzivnog druženja i viđanja - preko Praga, Rima, Boanjea, Venecije, Dubrovnika, Pariza, Kotora - i najmanje tri puta nedeljno dugih telefonskih razgovora. Preko nje sam upoznao i postao blizak prijatelj sa jednom od njenih najboljih prijateljica Medom Mlatkovom. Vraćam se Veneciji naših obilazaka galerija, koncerata, odlazaka na Murano, gde su je dočekivali kao kraljicu od Sabe... prijema kod gradonačelnika, sjajnih koncerata u operi Gran teatro la Feniče, gde smo proveli nezaboravne trenutke. I, naravno, nezaboravne Mirne, čije se kuvarsko umeće moglo meriti s majstorima iz bilo kog Mišlenovog restorana. Uvek bismo bežali kući gde nas je čekala Mirna. Nikome nisam rekao koliko sam često boravio u Veneciji, osobito posle mojih strašnih životnih tragedija i lomova. Venecija je uvek bila moj drugi dom, simbol moje mašte, ljubavi i snova, moj Laza Kostić, moja Nadežda Petrović i Milena Katić, moja "Santa Maria della Salute" - zaključuje Đaković.

Laza Kostić Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Postavka u paviljonu Srbije biće koncipirana kao "prostor tišine", ambijent u kom posmatrač ulazi u dijalog sa sopstvenim sećanjem, strahovima i odgovornošću.

Šta je navela komisija

- Umetnik gradi most između prošlosti i budućnosti, pokazujući da rana može postati mesto preobraženja, ali nudi i jasnu poruku: čovek mora da pogleda u ono što je potisnuo kako bi mogao da nastavi dalje. U kontekstu globalnih kriza, ratova i migracija, Đakovićev rad postaje izrazito relevantan. On podseća da humanizam nije teorijska pozicija, već moralna obaveza. Umetnik oslobađa sliku dekorativnosti i vraća joj snagu unutrašnjeg iskaza - navela je komisija i istakla da ga pristup slikarstvu kao etičkom činu pozicionira kao jednog od najznačajnijih savremenih autora iz regiona.

Foto: Galerija Matice Srpske

Predrag Đaković rođen je 1964. godine, a decenijama živi i radi u Pragu, gde je studirao na Akademiji umetnosti. U Srbiji je izlagao 2024. godine u Galeriji Matice srpske, na izložbi "Molitva kao milosrđe" sa Alfonsom Muhom.

61. Bijenale umetnosti u Veneciji pod naslovom "U molskim ključevima" održaće se u periodu od 9. maja do 22. novembra 2026. godine.