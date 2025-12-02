Slušaj vest

Kraj jeseni i početak zime je period kada, prema domaćim i svetskim podacima, vlada najveća potražnja za knjigama. Upravo u tom periodu u fokusu interesovanja publike našla su se dva nova izdanja novinara, putopisca, profesora, diplomate i prevodioca Dušana Miklje. U pitanju su zbirka "Zaustavno vreme: Izabrane i nove priče" i njegova prva knjiga za decu "Let balonom Aligator", koje je nedavno objavilo "Vulkan izdavaštvo".

Dve nove knjige Miklje Foto: Promo



- Priče Dušana Miklje ulaze u retku biblioteku knjiga s kojim je prijatno i korisno provesti izvesno vreme, među mnoštvom pretencioznih i dosadnih tomova pisaca koji su nadživeli svoje delo - opisao je svojevremeno Mikljinu literaturu legendarni pripovedač Momo Kapor. A kada jedan od najduhovitijih i najtalentovanijih hroničara našeg vremena, običaja i naravi to kaže o svom kolegi, znate da je reč o vrhunskoj književnosti.

Foto: Vladimir Šporčić

Za Kapora i Miklju inače je zajedničko da tananu nit koja razdvaja novinarstvo, publicistiku i literaturu pretvaraju u vrhunska dela.

Ako ste ikada poželeli da zavirite u život čoveka koji je istovremeno bio svedok istorije i njen tihi pripovedač, onda vas zbirka Zaustavno vreme: Izabrane i nove priče apsolutno pronalazi, jer ovu knjigu Miklja piše kao neko ko zna tajnu života sakrivenu u anegdotama koje drugima promiču, u ljudima koje bi većina zaboravila, u trenucima koji prežive samo ako ih neko sa toliko strasti beleži.

Foto: Miloš Vučićević

Ova knjiga, koja će vas poslati na spavanje sa garancijom lepih snova, vodi čitaoca od beogradskih ulica do afričkih palata, od političkih previranja do ličnih sudbina, od reportaže do usputne filozofije o sreći.



Mikljin književni pristup je jednostavan: pažljivo posmatrati, zapisati pošteno i pustiti priču da govori umesto pisca. I to se u Zaustavnom vremenu vidi na svakoj stranici. Njegov pogled na svet je čist, jasnim rečenicama pripovedan realizam, koji se, putujući svetom, uvek vraća onom običnom čoveku.

Foto: Promo



Dušan Miklja pripada generaciji pisaca koji nisu samo pripovedali o svetu, već su ga bukvalno prokrstarili uzduž i popreko. Karijeru je gradio na relaciji od Sinaja do Njujorka i od Afrike do Beograda. Dobitnik je nagrade za životno delo Udruženja novinara Srbije i autor više romana, zbirki priča, putopisno-esejističke proze, životopisa, drama i publicističkih dela. Vulakan izdavaštvo do sada je objavilo niz njegovih dela među kojima su: Galerija, Gradovi kao sudbihna, Istina o neprilagođenima…

Dušan Miklja i njegova životna priča

Da je žanr tek književna odrednica koja vrsnim piscima ne znači mnogo, dokazuje i izvrsnom knjigom Let balonom „Aligator“, u kojoj se pokazuje i kao izvanredan dečji pisac. U ovoj nezaboravnoj avanturi Miklja najmlađe čitaoce upoznaje s Egiptom i najvećom afričkom rekom Nil. Mladi pustolovi s njim sleću u Abisinuju, još jednu od drevnih zemalja, dive se zambezijskim vodopadima i nadleću najvišu afričku planinu Kilimandžaro. I sve to uz vrhunski humor i zabavu.