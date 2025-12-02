Slušaj vest

Predstava „Hasanaginica”, po tekstu Ljubomira Simovića, u režiji Jagoša Markovića, biće izvedena 3. decembra na Velikoj sceni Kulturno-informativnog centra „Budo Tomović“ u Podgorici, u okviru prvog Međunarodnog festivala pozorišne režije „Jagoš Marković“.

Festival je pokrenut kako bi se očuvalo sećanje i ukazalo poštovanje Jagošu Markoviću (1966-2023) stalnom reditelju Narodnog pozorišta u Beogradu i jednom od najistaknutijih pozorišnih reditelja sa naših prostora.

Premijerno izdanje festivala, od 1. do 6. decembra, okupiće šest predstava iz Crne Gore i regiona koje potpisuje Marković, tako da će program ove godine biti u znaku njegovog bogatog opusa i imaće revijalni karakter.

„Hasanaginica“, kultna predstava koja se u kontinuitetu izvodi 24 godine, najstarija je dramska predstava Narodnog pozorišta u Beogradu, a istovremeno i najdugovečnija predstava dramskog žanra u svim beogradskim teatrima.

Prvakinji Drame Vanji Ejdus uloga Hasanaginice donela je prvu Sterijinu nagradu. Uz nju kontinuirano ulogu Bega Pintorovića igra i prvak Drame Aleksandar Srećković Kubura, a više od decenije u ulozi Hasanage pubika gleda Nenada Stojmenovića.

U podeli su i Aleksandra Nikolić (Majka Pintorovića), Jovan Jovanović (Ahmed), Bojan Krivokapić (Asker Huso), Sandra Bugarski (Majka Hasanagina), Nebojša Kundačina (Efendija Jusuf), Andrej Jemcov (Asker Suljo) i Andrej Nježić (Musa).

Autorski tim čine reditelj Jagoš Marković, koji je uradio i izbor muzike, scenograf Boris Maksimović, kostimograf Bojana Nikitović, dramaturg Ivana Dimić i dr Ljiljana Mrkić Popović, zadužena za scenski govor.

„Hasanaginica“ je premijerno izvedena 30. decembra 2001. godine na Sceni „Peti sprat“ Narodnog pozorišta u Beogradu.

