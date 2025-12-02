Slušaj vest

Glumica Anica Dobra dobitnica je ovogodišnje nagrade „Pavle Vuisić“, koja se dodeljuje za životno delo, odnosno za izuzetan doprinos umetnosti glume, saopštilo je Udruženje filmskih glumaca Srbije.

– Njen doprinos jugoslovenskoj, srpskoj i svetskoj kinematografiji nemerljiv je, a danas je na ovom mestu krunisan nagradom koja postavlja referencu najvišeg kvaliteta u glumačkoj umetnosti na filmu, koju je postavio Pavle Vuisić – navodi se u obrazloženju.

Dodaje se da je decenijama Anica Dobra svojim ulogama, pojavom, virtuoznošću, šarmom, emotivnošću, duhovitošću i osobenim talentom i radom postavljala i ostavljala svoje umetničke tragove, dela koja budućnost onih koji dolaze posle nas zasigurno već prepoznaje.

– Mi ćemo neminovnom silom prirode i trajanja otići, ali Anica Dobra će ostati i opstati kao delo i ime čoveka koje ova nagrada i nosi – ime Paje Pavla Vuisića. Znamo da bi bio ponosan što Anica Dobra danas brani njegovu neponovljivu umetnost, koja, kao i njena, pripada večnosti – dodaje se u saopštenju Udruženja filmskih glumaca Srbije.

Rođena 1963. godine u Beogradu, Anica je rano napustila domovinu i preselila se u Nemačku, gde je provela deo detinjstva. Po povratku u Beograd upisala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, a po završetku studija postala je stalna članica Ateljea 212.

Filmski uspon

Prvu ulogu imala je u filmu „Pera Panker“, a pravu slavu stekla je 1987. godine, ulogom u psihološkom trileru „Već viđeno“, za koji je nagrađena Zlatnom arenom u Puli. Usledile su uloge u antologijskim filmovima: „Balkan Ekspres“, „Kako je propao rokenrol“, „Sabirni centar“, „Crni bombarder“, „Tito i ja“...

Dvehiljaditih godina ponovo se vraća u domaće filmove i serije, među kojima se izdvajaju: „Ivkova slava“, „Klopka“, „Žena sa slomljenim nosem“, „Otvorena vrata“ i druge. Njena umetnička ostvarenja nagrađena su najznačajnijim priznanjima, poput Carice Teodore, Sterijine nagrade, Zoranovog brka... Sada je stigao i "Pavle Vuisić" i to zasluženo.