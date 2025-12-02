Slušaj vest

 Glumica Anica Dobra dobitnica je ovogodišnje nagrade „Pavle Vuisić“, koja se dodeljuje za životno delo, odnosno za izuzetan doprinos umetnosti glume, saopštilo je Udruženje filmskih glumaca Srbije.

Anica Dobra uloge Foto: Printscreen/Youtube

– Njen doprinos jugoslovenskoj, srpskoj i svetskoj kinematografiji nemerljiv je, a danas je na ovom mestu krunisan nagradom koja postavlja referencu najvišeg kvaliteta u glumačkoj umetnosti na filmu, koju je postavio Pavle Vuisić – navodi se u obrazloženju.

Dodaje se da je decenijama Anica Dobra svojim ulogama, pojavom, virtuoznošću, šarmom, emotivnošću, duhovitošću i osobenim talentom i radom postavljala i ostavljala svoje umetničke tragove, dela koja budućnost onih koji dolaze posle nas zasigurno već prepoznaje.

pavle.jpg
Foto: Privatna Arhiva

– Mi ćemo neminovnom silom prirode i trajanja otići, ali Anica Dobra će ostati i opstati kao delo i ime čoveka koje ova nagrada i nosi – ime Paje Pavla Vuisića. Znamo da bi bio ponosan što Anica Dobra danas brani njegovu neponovljivu umetnost, koja, kao i njena, pripada večnosti – dodaje se u saopštenju Udruženja filmskih glumaca Srbije.

palic-otvaranje-20072024-0038.jpg
Foto: ATA images

Rođena 1963. godine u Beogradu, Anica je rano napustila domovinu i preselila se u Nemačku, gde je provela deo detinjstva. Po povratku u Beograd upisala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, a po završetku studija postala je stalna članica Ateljea 212.

Filmski uspon

Prvu ulogu imala je u filmu „Pera Panker“, a pravu slavu stekla je 1987. godine, ulogom u psihološkom trileru „Već viđeno“, za koji je nagrađena Zlatnom arenom u Puli. Usledile su uloge u antologijskim filmovima: „Balkan Ekspres“, „Kako je propao rokenrol“, „Sabirni centar“, „Crni bombarder“, „Tito i ja“...

Anica Dobra i Ena Begović u filmu Balkan Ekspres 2
Anica Dobra i Ena Begović u filmu Balkan Ekspres 2 Foto: Printscreen/Youtube

Dvehiljaditih godina ponovo se vraća u domaće filmove i serije, među kojima se izdvajaju: „Ivkova slava“, „Klopka“, „Žena sa slomljenim nosem“, „Otvorena vrata“ i druge. Njena umetnička ostvarenja nagrađena su najznačajnijim priznanjima, poput Carice Teodore, Sterijine nagrade, Zoranovog brka... Sada je stigao i "Pavle Vuisić" i to zasluženo.

