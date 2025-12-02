Slušaj vest

Beograd je večeras disao u ritmu nostalgije, smeha i velike radosti u prepunom Sava centru održana je svečana premijera filma „Povratak Žikine dinastije“, nastavka kultnog serijala koji je obeležio generacije gledalaca širom bivše Jugoslavije. Karte za ovo prikazivanje rasprodate su rekordnom brzinom, a interesovanje publike prevazišlo je sva očekivanja, potvrđujući da je legendarna porodica Pavlović i dalje neprikosnovena na domaćem filmskom nebu.

Atmosfera na crvenom tepihu bila je usijana – starije generacije došle su da podsete sebe na duh osamdesetih, dok su mlađi želeli da vide kako izgleda savremeni nastavak jedne od najomiljenijih komedija sa ovih prostora.

Ovoga puta u centru priče nije Herr Žika, koga je neponovljivi Gidra Bojanić utisnuo zauvek u istoriju kinematografije, već njegov unuk, Miša Pavlović – glavu porodice ponovo tumači Nikola Kojo, kome je upravo ova uloga obeležila sam početak karijere. Publika je reagovala ovacijama već pri njegovom prvim pojavljivanjem na ekranu.

Uz Koja, na platno se vraćaju i miljenici publike: Boba (Vladimir Petrović), Elza (Vesna Čipčić) i Nataša (Gala Videnović), što je posebno dirljivo dočekano. Nostalgija se preplitala sa modernim humorom, a porodična toplina – sa novim generacijskim dosetkama.

Film "Povratak Žikine dinastije" je, inače, i posveta Rialdi Kadrić, koja je tumačila ulogu Marije, a koja nas je napustila pre četiri godine.

Reditelj Milan Konjević je na početku istakao da ne oseća dodatni pritisak uoči premijere.

- Film je gotov i mi sada tu više ništa ne možemo. Pogledaćemo ga s publikom i čekamo reakcije, da vidimo koliko smo pogodili duh starih filmova. Ovo je jedan moderan i novi film u istoriji.

Osvrnuo se i na to šta je autorskoj ekipi bio cilj tokom stvaranja priče.

- Bilo je bitno da napravimo jedan punokrvni nastavak starih filmova, a i da napravimo jedan most između stare i nove publike, da to ne bude samo za staru publiku, nego i za mlađe. Neka nova publika i neke nove mlade generacije mogu da uživaju u ovom filmu, isto kao i svi stariji ljudi.

Glu­mačka ekipa obiluje poznatim imenima savremenog filma: Danijela Dimitrovska, Srđan Timarov, Mladen Sovilj, Jovo Maksić, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović, Milena Predić, Tamara Radovanović, Mina Nenadović, Katarina Veljović, kao i novi mladi tandem – Nikola Bruno i Gavrilo Ivanković, koji u filmu igraju Žiku i Milana i po svemu sudeći biće novo omiljeno lice domaće publike.

Film režira Milan Konjević, scenario potpisuje Milena Marković, dok su producenti Milan Todorović, Ognjen Rakčević, Goran Peković i Jovan Marković. Realizovan je u produkciji Talking Wolf Productions, Olimp produkcije i FIT-a, uz podršku Filmskog centra Srbije i Apolon proudkcije.