Faberžeovo „Zimsko jaje“ iz kolekcije ruskog cara Nikolaja II prodato je na aukciji u Londonu za 19,5 miliona funti, odnosni 25,7 miliona dolara, što je rekordna cena za tu vrstu dragocenosti, objavila je danas aukcionarka Ju-Ge Vang.

Aukcijska kuća Kristi je saopštila da će kupac platiti 22,9 miliona funti, 30,2 miliona dolara, uključujući proviziju, a licitacija je počela od 17 miliona funti, ili 22,4 miliona dolara.

Napravljeno za rusku carsku porodicu za Uskrs 1913. godine, delo je dizajnirala Alma Terezija Pil, mlada juvelirka i ćerka jednog od vodećih zanatlija Karla Faberžea. Jaje je napravljeno od gorskog kristala i ukrašeno je rezbarijama koje imitiraju kristale mraza, prenosi Tass.

Ukrašeno sa više od 4.000 dijamanata, jaje stoji na kristalnoj podlozi koja izgleda kao topljeni led. Unutar jajeta nalazi se korpa sa buketom visibaba napravljenih od kvarca i žadeita. Nikolaj II je poklonio jaje svojoj majci, carici Mariji Fjodorovnoj.

Nakon Oktobarske revolucije, jedan londonski trgovac je kupio jaje za 450 funti, nakon čega je nekoliko puta preprodavano.

Zimsko jaje se dugo smatralo izgubljenim, sve dok se nije pojavilo na aukciji u Ženevi 1994. godine, kada je prodato za 5,5 miliona dolara, da bi 2002. godine bilo prodato za rekordnih 9,58 miliona dolara na aukciji u Njujorku.

Forbs je ranije izvestio da je sada jaje na aukciju stavio naslednik katarskog šeika Sauda bin Mohameda Al Tanija, koji ga je kupio 2002. godine.

Peter Karl Faberže je nasledio očevu radionicu nakita u Sankt Peterburgu, koja je pod njegovim rukovodstvom počela da prima porudžbine od carske porodice. Posle revolucije 1917. godine sve Faberžeove radionice i prodavnice su nacionalizovane, a do tada su proizvele 54 carska uskršnja jaja i 17 jaja za privatne klijente.

Sovjetske vlasti su značajan deo Faberžeovih carskih uskršnjih jaja prodale u inostranstvu tridesetih godina. Najveće kolekcije su trenutno izložene u Faberžeovom muzeju u Sankt Peterburgu, koji je otvoren 2013. godine i ima 15 jaja, uključujući 11 carskih, koje je biznismen Viktor Vekselberg kupio od stranih kolekcionara.

Najskuplje Faberžeovo uskršnje jaje do sada je bilo Rotšildovo jaje, prodato za 18,5 miliona dolara na aukciji 2007. godine.

