Premijera filma „Povratak Žikine dinastije“ bila je pravi praznik za ljubitelje domaće kinematografije, a najveću pažnju privukla je upravo Vesna Čipčić — lice koje publika i dalje pamti kao neponovljivu Elzu iz originalnog serijala. Svojim dolaskom unela je posebnu toplinu i podsetila zašto je bez nje teško zamisliti ovaj kultni svet.

Nepogrešiv osećaj za stil

Glumica je zakoračila na crveni tepih u elegantnoj crnoj kombinaciji koja je spajala klasiku i glamur. Kosa podignuta u urednu, sofisticiranu punđu dodatno je istakla njene crte lica, dok su duže minđuše sa crvenim detaljima osvežile ceo izgled.

Upečatljiv detalj bio je crno krzno preko ruku, koje je stajlingu dalo notu raskoši i one stare, otmene damske energije koju Čipčić nosi sa lakoćom.

Svaki element — od nakita do tekstura materijala — pokazao je da Vesna i dalje ostaje sinonim za stil koji je i glamurozan i nenametljiv.

Povratak legendarnih likova

Posle više od trideset godina, omiljeni likovi iz serijala „Žikina dinastija“ ponovo se vraćaju publici. Glavnu ulogu u novom nastavku tumači Nikola Kojo, dok se deo originalne ekipe, uključujući Vesnu Čipčić, vraća svojim kultnim ulogama.

Glumica otkriva da Elza ovog puta dolazi u Srbiju iz Frankfurta:

„Shvata da je her Šika bila njena najveća ljubav. On više nije među živima, ali je njegove najmilije zavolela toliko da poželi da ostatak života provede uz njih. Toplina koju nalazi u njihovom zagrljaju postaje njena glavna vodilja. Elza postaje dobri duh Pavlovića“, rekla je za TV Ekran.

Velika očekivanja i vera u publiku

Čipčićeva ne krije optimizam povodom novog filma:

„Publika je obožavala ovaj serijal i zato svi željno iščekuju novi smehotres. Ovoga puta junaci se nalaze u potpuno drugačijim životnim okolnostima, a fokus je na mlađim generacijama, potomcima Žike i Milana. Radimo sa mnogo radosti i velike želje da opravdamo poverenje publike. Serijal je postao neprevaziđeni hit kroz sve generacije i tako mora i da ostane“, poručila je glumica.

