Glumica Sanja Vejnović, rođena 1961. godine u Zagrebu, nije odmalena maštala o glumačkom pozivu. Kao dete, želela je da krene stopama svog oca, koji je bio sudija, pa je dugo razmišljala o pravu kao budućoj profesiji.

Sanja Vejnović u filmu Varljivo leto '98 Foto: Printscreen/Youtube

Nakon završene srednje škole upisala je Filozofski fakultet u Zagrebu, ali je ubrzo shvatila da je scena ono što je najviše ispunjava. Odluka da se posveti glumi promenila joj je životni put, te je vrlo brzo započela profesionalnu karijeru. Ljubav prema zanatu i dalje neguje, pa se redovno usavršava na glumačkim radionicama širom sveta.

Uspon karijere i najpoznatije uloge

Šira publika bivše Jugoslavije zapazila ju je kroz uloge Anđe u filmu "Banović Strahinja" (1983) i Ruženjke Hrabalove u ostvarenju "Varljivo leto ’68". Tokom karijere radila je i van Hrvatske, a na međunarodnim projektima sarađivala je sa velikim zvezdama kao što su Džordž Kluni, Pirs Brosnan, Nikol Kidman i Penelope Kruz.

U galeriji pogledajte fotografije Sanje Vejnović u filmu Varljivo leto '98:

Sanja Vejnović u filmu Varljivo leto 68 Foto: Printscreen/Youtube

Iako je glumila u gotovo svim značajnijim hrvatskim televizijskim serijama i filmovima, zanimljivo je da nikada nije bila stalna članica nijednog pozorišnog ansambla.

Privatni život i bračna priča

Tokom snimanja filma "O pokojniku sve najlepše" upoznala je budućeg supruga, snimatelja Gorana Mećavu. U braku su dobili sina i ćerku. Razveli su se 2015. godine, ali je profesionalna saradnja nastavila — radila je kao producentkinja na njegovom filmu "Svinjari".

Sanja Vejnović Foto: Printscreen Instagram

Prema pisanju domaćih medija, Sanja je otkrila da ju je suprug varao uprkos skoro tri decenije dugom braku. Prvobitno mu je oprostila, ali nakon nove prevare odlučila je da definitivno prekine odnos.

Priznanja i posebni trenuci

Godine 2012. jedan filmski portal proglasio ju je najlepšom ženom starijom od 40 godina, što je dodatno potvrdilo njen status jedne od najprepoznatljivijih glumica sa prostora Hrvatske.

