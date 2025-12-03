Slušaj vest

Kada je pre nekoliko godina najavljena priprema nastavka kultnog serijala „Žikina dinastija“, fanovi nisu krili oduševljenje zbog novih avantura her Žikinih naslednika. Film je obećavao da će oživeti omiljene likove i uneti nostalgiju iz osamdesetih i devedesetih godina.

Planirano je da se u nastavku pojavi i Rialda Kadrić, koja je imala samo 16 godina kada je prvi put glumila lik Marije. Nažalost, 2021. godine stigla je najtužnija vest — glumica je preminula.

Pogledajte u galeriji fotografije sa premijere filma "Povratak Žikine dinastije":

Premijera filma "Povratak Žikine dinastije"

Spomen na Rialdu na premijeri

Sinoć u Beogradu, na premijeri filma, publici je otkriveno da je nastavak posvećen upravo Rialdi Kadrić. Na kraju projekcije, na velikom platnu stajalo je emotivno posvetno: „Za Rialdu“.

Svi živi glumci iz originalnog serijala prisustvovali su premijeri, a publika je imala priliku da vidi povratak likova malog Miše, Bobe i Elze, ali i novih generacija koje nose imena svojih deda.

Kako je Rialda postala Marija

Pogledajte u galeriji footgrafije Rialde Kadrić iz serijala:

Rialda Kadrić kao Marija u "Žikinoj dinastiji"

Rialda je prvi put t umačila Mariju sa samo 13-14 godina, a svoj prvi poljubac pred kamerama doživela je u tom legendarnom ostvarenju, zajedno sa Vladimirom Petrovićem, koji je tada bio osam godina stariji.

„Prvi put sam se poljubila pred filmskim kamerama. Naravno, trudila sam se da delujem zrelo, želela sam da pokažem da sve razumem. Naravno, ne savetujem da se ovo proba van seta“, rekla je Rialda u emisiji Balkanskom ulicom.

Zanimljive filmske koincidencije

Tokom snimanja filma „Šta se zgodi kad se ljubav rodi“ (1984), Rialda je imala 20 godina, dok je glumila majku Miše, koga je tada igrao Nikola Kojo, tinejdžera od oko 14-15 godina. U sledećem nastavku (1985), imala je 22 godine, dok Miša više nije bio tinejdžer.

Rialda Kadrić i Nikola Kojo su bili maltene vršnjaci u Žikinoj dinastiji

U serijalu se dešavalo da likovi stare brže ili sporije od svojih glumaca, pa je Rialda u tri filma igrala majku lika koji je praktično bio njen vršnjak. Njena sposobnost da uverljivo odglumi starije uloge ostala je prepoznatljiva i danas.

Život van kamere

Od početka 90-ih, Rialda se povukla iz glume i posvetila psihologiji. U Velikoj Britaniji radila je prvo kao novinarka i reporterka, a potom se specijalizovala za psihoanalizu, postavši licencirani psihoterapeut.

Pogledajte kako je Rialda izgledala poslednjih godina pre smrti:

Rialda Kadrić poslednje gostovanje

Poslednji film koji je snimila bio je „Čudna noć“ Milana Jelića. Rialda je ranije rekla da je gluma bila mladalački eksperiment, dok je posao psihoterapeuta bio nešto u čemu zaista uživa.

Tužni kraj života

Rialda Kadrić preminula je 25. januara 2021. u Atini, u 57. godini, usled srčanog udara na ulici. Njena smrt podseća na sličan tragičan događaj u porodici — i njena majka je preminula iznenada na ulici 1991. godine u Beogradu.

„Tog januara sam izgubila majku i odlučila da ostanem u Londonu i započnem novi život“, prisetila se Rialda u intervjuima.

