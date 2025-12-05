Slušaj vest

Srpska glumica Milica Janevski, poznata po brojnim ulogama na filmu, televiziji i u pozorištu (film „Otac“, serija „Deca zla“ i dr.), osvojila je nagradu za najbolju glumačku interpretaciju na upravo završenom inauguralnom Filmskom festivalu u Dohi (Katar), za ulogu u kratkometražnom igranom filmu „Kad svane“ reditelja Stefana Ivančića.

Film „Kad svane“, kako se navodi u saopštenju za medije, imao je svetsku premijeru na 54. Međunarodnom filmskom festivalu u Roterdamu, a zatim i regionalnu premijeru na Sarajevo film festivalu.

Milica Janevski je povodom nagrade izjavila:

„Nisam ni znala da postoji nagrada za glumce, tako da je ovo za mene bilo potpuno iznenađenje. Kada su pročitali moje ime, vrisnula sam od sreće i šoka. Ovo je zaista veliko priznanje, stiglo je u pravom trenutku i neizmerno sam srećna i zahvalna”.

Stefan Ivančić, reditelj filma je o nagradi rekao:

„Veoma mi je drago što se naš film našao u selekciji od svega 20 kratkih filmova iz celog svega, a zatim i ovenčan nagradom na novoosnovanom Doha Film Festivalu. Posebna mi je čast jer je organizator festivala prestižan Doha Film Institut, jedna od vodećih institucija kada je u pitanju podrška autorskom filmu širom sveta – a još više u trenutku kada je kod nas, u Srbiji, ukinuta podrška kinematografiji i kulturi generalno“.

„Kad svane“ je priča o samohranoj majci koja se upušta u sitne internet prevare nakon što izgubi posao. Pored glavne uloge Milice Janevski, u pratećim ulogama pojavljuju se Radmila Tomović, Milica Stefanović, Dimitrije Baranov i Nadežda Đermanović.

Stefan Ivančić poznat je domaćoj i internacionalnoj publici po kratkim filmovima „Kamen u ruci“, „Leto bez meseca“, „1973.“, „Soles de primavera“ i „Sekundarna sirovina“, koji su prikazivani na prestižnim svetskim festivalima kao što su Kan, San Sebastijan, FID Marsej, Visions du Réel i drugi, osvojivši veliki broj nagrada.

Film „Kad svane“ producirala je Čarna Vučinić ispred Non-Aligned Films iz Srbije, u saradnji sa Volta Producción iz Španije, Staragara produkcije iz Slovenije, te Antitalent produkcije iz Hrvatske.

Uz reditelja Stefana Ivančića, scenario na filmu „Kad svane“ potpisuje Nađa Petrović, direktor fotografije je Stefan Đorđević, scenografkinje su Dragana Baćović i Ana Ivanišević, montažerka filma je Jelena Maksimović, kostimografkinja je Milica Požar dok je dizajner zvuka Bojan Palikuća. Producenti filma su takođe Dragana Jovović i Ognjen Glavonić.