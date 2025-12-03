Slušaj vest

Pozorište Slavija večeras u 20 sati donosi publici istinitu, potresnu i nadahnuću priču o jednom od najvećih srpskih junaka. Monodrama „Vetar i zastave“, u izvođenju Nikole Šurbanovića, predstavlja Tanaska Rajića, narodnog heroja oba ustanka protv Turaka, koga istoričari često nazivaju srpskim Vilijemom Volasom, zbog njegove nepokolebljive borbe za slobodu i žrtve koju je podneo na brdu Ljubiću.

Dejan Stojiljković Foto: Laguna

Autor teksta je jedan od najčitanijih domaćih pisaca, Dejan Stojiljković, koji ističe:

„Malo je takvih div-junaka u istoriji svih naroda, a ne samo našeg. “

PRIČA O JUNAKU KOJI JE NADŽIVEO VREME

Tanasko Rajić (1756–1815), Karađorđev barjaktar i ustanički starešina, jedan je od najprepoznatljivijih simbola Drugog srpskog ustanka. Njegova herojska smrt u Boju na Ljubiću, kada je, ostavši potpuno sam, branio topove do poslednjeg daha, ušla je u legende i istorijske spise kao čin koji je podigao moral ustanicima i učvrstio ugled kneza Miloša u narodu.

Foto: Slobodan Bus Vukajlović

Upravo ta slika hrabrosti bila je inspiracija za nastanak monodrame „Vetar i zastave“. Drama ispisana snažnim emotivnim jezikom prikazuje Tanaskov život, borbu, ideale i veličanstvenu smrt kao mit, kao pouku, kao uspomenu.

HEROJ NA SCENI

Ulogu Tanaska Rajića tumači istaknuti glumac mlađe generacije Nikola Šurbanović, višestruko nagrađivan, između ostalog i nagradom “Dara Čalenić” na Sterijinom pozorju i “Zlatnim listom” na Mećavniku. Njegova interpretacija donela mu je i priznanje za najbolje glumačko ostvarenje na međunarodnom festivalu muzejskog teatra MUZETEA.

Šurbanović je publici poznat iz filmova „Otadžbina“, „Tmina“, „Afterparti“, ali i iz brojnih serija “Nečista krv”, “Kalkanski krugovi”, “Vere i zavere”, “Grupa”, “Predstraža”, “Kolo sreće” i mnogih drugih. Pozorišna publika ga zna po predstavama u JDP-u, Ateljeu 212, Zvezdara teatru i Pozorištu na Terazijama.

MONODRAMA U KOJOJ HEROJ STOJI SAM

Forma monodrame savršeno prati sudbinu Tanaska Rajića: glumac ostaje sam pred publikom, baš kao što je Rajić ostao sam pred neprijateljem na Ljubiću. „Vetar i zastave“ postaje putovanje kroz vreme, legenda ispričana glasom jednog čoveka koji predstavlja čitav narod.

TIM IZA PREDSTAVE

Režiju potpisuje Milan Milosavljević, dok je kostim, inspirisan istorijskim izvorima i simbolikom ustaničke epohe, radila Marina Medenica (kostimografkinja filma i serije „Nečista krv“).