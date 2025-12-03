Slušaj vest

Serija "Tvrđava" iz vikenda u vikend sve više privlači pažnju gledalaca, koji u mnogim njenim junacima vide sličnosti sa stvarnim ličnostima iz bliske istorije Srbije.

U sedmoj epizodi serije "Tvrđava" koja je u nedelju uveče emitovana na Prvom programu RTS lik devojke Sandre tragično završava svoj život tako što se predozira nakon jedne žurke u svom stanu.

Lik Sandre bio je inspirisan tragično preminulom pevačicom Ksenijom Pajčin.

- U sedmoj epizodi Sandra skonča tragično zbog predoziranja. Taj deo njenog lika nije poistovećen sa Ksenijom, ali mnogo toga jeste. Kao i Ksenija u stvarnom životu i Sandra odrasta u siromaštvu sa majkom. Zbog toga na sve načine pokušava da izgradi bolji život i dođe do para, i to po svaku cenu - priča izvor za Informer blizak tvorcima serije i dodaje:

- Ksenija je svoju karijeru počela kao igračica po beogradskim klubovima. U seriji smo videli da je Sandra takođe obožavateljka klubova i noćnog života. Slavna pevačica se u jednom trenutku zabavljala sa Zvezdanom Slavnićem koji je 1999. godine ispred jednog kluba na Dorćolu ubio Olivera Jovanovića. Zbog toga je izdržavao kaznu zatvora od osam godina. To je u seriji povezano sa Sandrinom vezom sa Petrom koji je bivši robijaš, a otac mu je opasni kriminalac Veselin Dilparić Dilpara kojeg glumi Ljubomir Bandović.

Glavna poveznica između Sandre i Ksenije Pajčin.

- Njihova glavna poveznica je zapravo ta tragična crta. Obe su svoj život okončale na tragičan način. Bile su lepe, zavodnice, muškarci su se tukli zbog njih, a na kraju su završile tužno.Kseniju je ubio tadašnji dečko Filip Kapisoda, a Sandra je umrla zbog predoziranja - kaže naš sagovorinik.

Glumica Ivana Zečević je i sama potvrdila da je inspiracija za lik Sandre bila upravo Ksenija i opisala kako je izgledalo snimanje scene u kojoj umire u sedmoj epizodi.

- To mi je jedan od najuzbudljivijih momenata na filmu ikada. To je moja prva filmska smrt. Mislila sam da je nikada neću doživeti. Taj ples u poslednjoj epizodi označava njen kraj i snimanje te scene za mene je bila neverovatna avantura. Neka ispiracija za lik Sandre bila nam je Ksenija Pajčin, ali sam Sandri dosta dala i svoju interpretaciju. Lik Sandre će mi uvek biti blizak srcu - kaže glumica Ivana Zečević.

