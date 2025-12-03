Srpska glumica u hrvatskoj seriji glumila pokojnu Slađanu Milošević: "Lično me je izabrala i pomagala mi je"
Glumica Jelena Gavrilović podelila je na Instagramu dirljivu objavu uz isečak iz hrvatske serije „Crno-bijeli svijet“, otkrivajući da su je nedavni intervjui i rad pred kamerama podsetili na jedno posebno iskustvo iz prošlosti.
„Ovih dana, toliko intervjua, kamera i bliceva… I onda me je sve to iznenada vratilo na jedno davno, prelepo snimanje. Na set serije Gorana Kulenovića i Igora Mirkovića, pre toliko godina, kada me je legendarna Slađana Milošević lično izabrala da je tumačim“, napisala je glumica.
Jelena je istakla da je tada osetila posebnu energiju osamdesetih — duh bunta, slobodu i muziku koja nosi, boje koje su bile hrabrije nego danas.
„Danas je sve drugačije: brže, glasnije, digitalnije… A ipak, ponekad te jedan kadar ili pesma vrati u svet koji živi u sećanju kao film koji ne bledi. Crno – bijelo, a opet prepuno boja“, dodala je ona.
Autentičnost i odgovornost na setu
Jelena je ranije u razgovoru za Kurir otkrila koliko joj je značilo iskustvo na snimanju:
Pogledajte u galeriji i fotografije iz serije:
„Osećala sam se prilično ugodno na setu. Volela bih da imam vremeplov da odlutam u to vreme i vidim kako su ljudi zaista reagovali na Slađaninu autentičnost. Nije lako biti korak ispred svih.“
U seriji se pojavljuju i Anica Dobra i sama Slađana Milošević, koja igra kameo ulogu na kraju pete epizode. Jelena ističe:
„Snimanje je bilo veoma zabavno. Odlično sam sarađivala s rediteljem Igorom Mirkovićem, koji mi je mnogo pomogao da izgradim lik. Kada tumačite osobu koja je ikona svog vremena i veliki autor, osećate i određenu odgovornost. Slađana mi je pomogla da pronađem lik u sebi, bez imitacije, jer je autentičnost jedino što vredi.“
Glumica je takođe priznala da voli Slađanine pesme, posebno „Amsterdam“ i one koje je snimila s Darkom Kraljićem.
Tragičan odlazak muzičke ikone
Podsetimo, Aleksandra Slađana Milošević smatrala se muzičkom ikonom novog talasa osamdesetih u Jugoslaviji. Od kraja 2021. godine lečila se od autoimune Sjegrenove bolesti, što ju je na neko vreme vezalo za krevet i invalidska kolica.
U martu 2024. godine, nakon komplikacija uzrokovanih COVID-19 i osnovnom bolešću, preminula je 26. marta u Zemunu.
Video: Jelena Gavrilović u emisiji Realna priča na Kurir televiziji