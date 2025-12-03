"Kad je umrla Rialda, hteo sam da odustanem od filma" Producent i reditelj "Povratka Žikine dinastije" otkriva šta nas čeka u drugom delu i ko je devojka...
Film "Povratak Žikine dinastije", u režiji Milana Konjevića i po scenariju Milene Marković, stigao je u bioskope. Premijera je održana u Sava centru u Beogradu, a glumci i autori nagrađeni su na kraju dugotrajnim aplauzom i ovacijama. Publika je uživala u novom poglavlju popularne filmske sage, koje donosi niz komičnih i emotivnih situacija nastalih nakon susreta glavnog junaka Miše Pavlovića sa sinovima Žikom i Milanom, koji žive u Moskvi. Jedan od producenata ovog ostvarenja je reditelj Milan Todorović, koji stoji iza trenutno najvećeg bioskopskog hita "Hajduk u Beogradu".
- Zabavno je što ja samom sebi sada konkurencija, a to niko nije imao. Ne znam za koji da navijam. Očekujem da "Hajduk" i nova "Žikina dinastija" budu podjednako gledani - kaže Todorović za Kurir.
Kako je bilo na premijeri u Beogradu
Film "Povratak Žikine dinastije" je, inače, i posveta Rialdi Kadrić, koja je tumačila ulogu Marije, a koja nas je napustila pre četiri godine.
- Kad je umrla Rialda, hteo sam da odustanem od filma. Nisam mogao da zamislim da će funkcionisati bez Marije. Svi ostali su želeli da se film desi. Mislim da bi i ona bila srećna. Napravili smo joj lepu posvetu i u drugom delu - otkriva reditelj.
Uloge tumače dobro poznata lica: Nikola Kojo, Gala Videnović, Vladimir Petrović i Vesna Čipčić, kao i Jovo Maksić, Srđan Timarov, Katarina Veljović, Tamara Radovanović, Gavrilo Ivanković i Nikola Brun. Tu su i Mladen Sovilj, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović, Milena Predić, Mina Nenadović i mnogi drugi. U nastavku se sve vrti oko ruskog mafijaša Saše i njegove ćerke Maše.
- I raniji serijali su imali veze s Rusijom i bili su tamo veoma gledani. Bilo nam je logično da to bude deo zapleta - objašnjava reditelj.
Rus, koga igra Jovo Maksić, ima i poljubac s muškarcem.
- Svako to može da tumači kako želi. Stari Žika i Milan su bili iz dva potpuno različita sveta. Jedan je bio gastarbajter, a drugi lektor. Njihov odnos je bio smešan. Milena Marković je smislila da i Nikola Kojo, odnosno Miša, ima svog pandana u Saši, koji je iz nekog drugog sveta. Bilo je logično da ruski tajkun bude neko ko će postati Mišin prijatelj - objašnjava Todorović.
On je reditelj i drugog dela ovog ostvarenja.
- U nastavku se sva pitanja koja postavlja prvi film razrešavaju, uključujući san na livadi i ko je devojka koju sanja Miša - zaključuje sagovornik Kurira.