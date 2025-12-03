Slušaj vest

Treći deo planetarno popularnog serijala "Velika iluzija 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš" od 20. novembra je na redovnom bioskopskom repertoaru širom Srbije, u distribuciji BLITZ filma. U režiji Rubena Flajšera i sa zvezdama kao što su Džesi Ajzenberg, Vudi Harelson, Morgan Frimen, Dejv Franko i Rozamund Pajk, nikog nije ostavio ravnodušnim. Kombinacija adrenalina, trikova i nepredvidivih obrta spremna je da ponovo zavede publiku, a čuveni Jahači u svom najuzbudljivijem povratku do sada potvrđuju da iluzije nikada stvarnije nisu bile. Džesi Ajzenberg u ekskluzivnom razgovoru za TV Ekran otkriva tajne sa snimanja i govori o svojoj ulozi vođe ove grupe.

Džesi Ajzenberg Foto: StarPix©2025/L01CT259

Treći deo "Velike iluzije" donosi potpuno novu avanturu četiri "jahača". Kako biste opisali ovaj film u odnosu na prethodne?

- Ovo je najambiciozniji i najuzbudljiviji deo serijala do sada. Ima više akcije, više trikova, ali i više emocija. Zadržali smo sve ono što publika voli - svet magije, prevare i timski duh - ali sad je sve na višem nivou.

Publika vas je zavolela kao Džej Džej Danijelsa, vođu Jahača. Kako ste ga doživeli ovaj put?

- Džej Džej je i dalje vođa grupe, ali sad je zreliji i svestan je posledica svojih odluka. On je neko ko je u prethodnim filmovima pokušavao da kontroliše sve, a sada uči da veruje drugima i da se osloni na tim. To ga čini zanimljivijim i više ljudskim.

Kako je bilo ponovo raditi s glumačkom ekipom koju publika već obožava?

- Divno. Ovi filmovi uvek imaju poseban duh zato što se osećamo kao prava porodica. Svaki put kad se okupimo, to je kao ponovni susret starih prijatelja koji planiraju nešto veliko. I ovog puta smo to uspeli, samo što su trikovi još luđi.

Foto: Katalin Vermes/Lionsgate/NOMAD_KV_Unit_241005_00054



Film je poznat po spektakularnim trikovima i iluzijama. Koliko ste vi sami učestvovali u njihovoj pripremi?

- Naučio sam dosta trikova, ali ono što je najvažnije jeste uverenje. Magija funkcioniše samo ako verujete u ono što pokazujete. U ovom filmu iluzije su podignute na potpuno novi nivo - i biće trenutaka kad će i najpažljiviji gledaoci pomisliti da vide nemoguće.

Šta mislite da publika može da očekuje od "Velike iluzije 3"?

- Očekujte iznenađenja. Ovaj film je istovremeno zabavan, pametan i pun adrenalina. Ako ste voleli prvi i drugi film, ovaj će vas oduševiti - jer pokazuje da magija nije samo trik, već način da promenite percepciju stvarnosti.

Ti si bio taj koji je insistirao da se radi treći deo "Sad me vidiš, sad me ne vidiš", zbog čega si želeo da ponovo igraš u tom svetu?

- Neobično je, ali taj lik mi pruža neverovatno poverenje u sopstvene sposobnosti. To je jedino vreme kada mogu da smanjim dozu antidepresiva, jer se osećam toliko opušteno i sigurno kao izvođač - zahvaljujući tom liku.

U Srbiji je snimao "Žigosane u reketu", seriju u kojoj se pojavio kao gost Foto: Printscreen



Publika priča o velikom obrtu u novom filmu. Kako ti vidiš taj "plot twist"?

- Obrt je zaista briljantan i izuzetno efektan. Ne želim da pokvarim iznenađenje, ali znam da će publici doneti ogromno uzbuđenje. Čak i ja sam bio zatečen, i to više puta.

Zaista? Da li si imao problem da odmah shvatiš obrt dok si čitao scenario?