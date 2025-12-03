Slušaj vest

Postoji staro pravilo da je najteže snimati filmove s decom i životinjama. Tehnologija je u međuvremenu napredovala, pa su životinje glumci danas često zamenjeni kompjuterskom animacijom. Ali ipak to nije prava stvar. Lako je zapaziti da te životinje nisu stvarne i ne moraju nositi značajne uloge. Kompjuterski dorađena slika je nešto drugo i decenije su prošle otkad su se pojavili zapaženi filmovi u kojima glumu životinja, njihov govor i mimiku, dorađuje animacija. Simpatično prase u "Bejbu" ili špijunski triler pod imenom "Kuce i mace" još kasnih devedesetih i ranih dvehiljaditih prikazali su koliko animacija može da dočara da se i životinje mogu koristiti ljudskim jezikom. Ali šta ako pas glumi sebe, ako je reč o filmu gde nema dublera i vizuelnih efekata? Takav je "Dobar dečko", film iz 2025. godine, koji se reklamira kao horor, a zapravo je pseća drama.



Postoje ozbiljne šale. Tako se glavni glumac u "Dobrom dečku", pas Indi, obratio Akademiji filmskih umetnosti i nauka sa žalbom što životinje nemaju pravo da učestvuju u trci za Oskara. Većina velikih produkcija za filmove o životinjama koristi čitave timove, a životinjski lik tumači više njih, dresiranih i sličnog izgleda. Međutim, "Dobri dečko" je jedan od retkih filmova u kojima glavnu ulogu tumači samo jedan pas, film je potpuno iz perspektive psa, tako da njegova fenomenalna gluma ima smisla da bude nekako nagrađena. Ili makar da nagradu dobije režiser Ben Leonberg, Indijev gazda, koji je s njim proveo oko 400 sati snimanja zarad 73 minuta filma. Bez preterivanja, uloga koju prikaže Indi bolja je od većine ljudi glumaca. Naravno da rad s njim nije bio isti kao sa čovekom, ali za neverovatno strpljenje da bi se uhvatile retko kad viđene ekspresije kod psa trebalo bi dobiti neko priznanje.

Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia



"Dobri dečko" u svom fokusu ima psa Indija, koji s teško bolesnim gazdom odlazi u usamljenu kuću, gde će čovek pokušati da popravi svoje zdravstveno stanje. Porodična kuća u koju dolaze važi za ukletu, priča se da u njoj ima duhova. Deda je tu umro (takođe od neke bolesti pluća), a iako je živeo s psom, taj posle smrti nije nađen. Indi od dolaska u kuću počinje čudno da se ponaša. Pas čuje, vidi i oseća da nešto nije u redu, a onda počinju da se javljaju i neke preteće pojave. Indi nema druge osim da pokuša da nekako zaštiti svog čoveka od te mračne sile. I tu leži glavna začkoljica u filmu, ono što ga za mnoge gledaoce čini konfuznim. Ovo nije horor, iako nama, iz ljudske perspektive, izgleda da jeste jer režiser primenjuje neke već viđene tehnike iz tog žanra. Ne. Ovo je film ne samo o psu, nego je potpuno iz pseće perspektive, kroz njegova izraženija čula, ali i veću osetljivost prema bliskoj osobi, gazdi, za njega i vođe čopora, hranitelja. Kome, u ovom slučaju, preti smrt.

Foto: Zorana Jevtić