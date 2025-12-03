Slušaj vest

Jedan od najuticajnijih britanskih bendova koji je spojio hip–hop, funk i elektroniku, Stereo MC’s, nastupiće u Beogradu 28. avgusta 2026. godine, na OpenAir corneru Luke Beograd. Koncert organizuje koncertna produkcija Strangefear.

Stereo MC’s su se upisali u istoriju pop i klupske muzike singlom „Connected“ iz 1992. godine, koji je postao međunarodni Top 20 hit i naslovna numera istoimenog albuma. Album Connected dospeo je do #2 na britanskoj album listi i doneo bendu dve nagrade Brit Awards 1994. godine — za najbolji bend i najbolji album. Pored kultne pesme „Connected“, ploča je iznedrila i klasike „Step It Up“, „Creation“ i „Ground Level“, koji su obeležili zvuk devedesetih.

Bend su sredinom osamdesetih osnovali prijatelji iz detinjstva, Rob Birch i Nick Hallam, vođeni zajedničkom ljubavlju prema ranom hip–hopu, funku i elektronskoj muzici. Svoje prve vinile objavili su preko sopstvene etikete G Street Records, a zatim su privukli pažnju velike izdavačke kuće 4th & Broadway i objavili debi album 33-45-78. Ubrzo su usledile turneje sa sastavima kao što su De La Soul, Living Colour i A Certain Ratio.

Drugi album, Supernatural (1990), doneo je singl „Elevate My Mind“, koji je ušao na američku R&B listu — kao jedan od prvih britanskih hip–hop singlova kojima je to pošlo za rukom — kao i klupski favorit „Lost in Music“. Paralelno s time, Stereo MC’s postali su traženi remikseri za umetnike kao što su U2, Madonna, Tricky, Pressure Drop, David Holmes, The Jungle Brothers, Queen Latifah, RZA i mnogi drugi.

Posle izuzetnog uspeha albuma Connected i višegodišnjih intenzivnih nastupa, bend se povukao u studio, da bi se početkom dvehiljaditih vratio sa albumom Deep Down & Dirty, čiji je naslovni singl ponovo završio na top-listama i učvrstio njihov status koncertnog i festivalskog favorita. U godinama koje su usledile, Stereo MC’s nastavili su da balansiraju između bend i klupske kulture — objavljujući muziku za etikete kao što su Pias, K7 i Graffiti, kao i kroz seriju DJ nastupa i live setova.

Godine 2015. pokreću sopstveni label Connected, prvobitno kao platformu za sopstvena izdanja, a zatim i za druge izvođače. Time se još snažnije povezuju sa savremenom klupskom scenom, naročito u okviru sve popularnijeg afro-house žanra. U poslednjoj deceniji sarađivali su sa imenima kao što su Adam Port, kolektiv Keinemusik, Stil Vor Talent, Re.You, Anja Schneider, Fred Everything i mnogi drugi, nadograđujući prepoznatljiv Stereo MC’s zvuk savremenim produkcijskim pristupima.

Beogradski koncert na OpenAir corneru Luke Beograd biće prilika da publika uživo čuje bezvremenske hitove iz devedesetih, ali i novije, klupski orijentisane numere. Ulaznice su dostupne putem platforme Cooltix.rs po posebnoj „early bird” ceni od 2.800 dinara, u ograničenom kontingentu, uz obračun dodatnih troškova usluge prilikom online kupovine.