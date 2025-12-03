Slušaj vest

Raspisan je konkurs za pesnike iz Srbije i dijaspore, koji će trajati od 05.12.2025. do 07.01.2026.

"Na konkurs poslati do tri duhovne pesme. Vaše podatke, ime, prezime i broj telefona, na mejl:

Konkurs za knjigu Stopama patrijarha
Konkurs za knjigu Stopama patrijarha Foto: Plakat

umetnickihorizont@gmail.com Dužina pesme ide po želji. Ako je potrebno, pesme će proći lekturu. Od pristiglih i odabranih radova biće odštampana knjiga. Knjiga "STOPAMA PATRIJARHA" će biti u A5 formatu, ukoričena tvrdim povezom", piše u objavi konkursa.

Ne propustiteKulturaFaberžeovo "Zimsko jaje" iz kolekcije cara Nikolaja prodato za 25.7 miliona dolara: Postignuta rekordna cena na aukciji
Faberžeovo zimsko jaje
Kultura„Hasanaginica“ učestvuje na prvom Međunarodnom festivalu pozorišne režije „Jagoš Marković“ u Podgorici
Hasanaginica
KulturaBoje Srbije na Bijenalu umetnosti brani Predrag Đaković: Venecija je njegova druga kuća, a tamo ide s projektom "Preko Golgote do vaskrsa"
Pedja Djakovic.jpg
KulturaEtnografski muzej u Beogradu gostuje u Gradskom muzeju Bečej: Svečano otvaranje izložbe„Seljak u karikaturi Ježa 1935–1990“
Etnografski muzej

I DANAS SE ČOVEK NAJEŽI: Ovako je sahranjen PATRIJARH PAVLE pre 11 godina! (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija