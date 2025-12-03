Prijava će trajati od 05.12.2025. do 07.01.2026.
konkurs
Umetnički horizont raspisuje konkurs za pesnike knjiga "Stopama patrijarha"
"Na konkurs poslati do tri duhovne pesme. Vaše podatke, ime, prezime i broj telefona, na mejl:
Konkurs za knjigu Stopama patrijarha Foto: Plakat
umetnickihorizont@gmail.com Dužina pesme ide po želji. Ako je potrebno, pesme će proći lekturu. Od pristiglih i odabranih radova biće odštampana knjiga. Knjiga "STOPAMA PATRIJARHA" će biti u A5 formatu, ukoričena tvrdim povezom", piše u objavi konkursa.
