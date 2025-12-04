Slušaj vest

Na Maloj sceni Madlenianuma, 16. decembra biće održana svetska premijera romantične komedije „NOVA LJUBAV (NEW LOVE)” – nežne, duhovite i savremene priče o dvoje mladih glumaca koji u vrtlogu umetnosti, ambicija i osećanja pokušavaju da pronađu pravu meru između ljubavi i karijere.

U središtu ove pozorišne svežine nalaze se Boris Lukman, australijsko–srpski glumac, i Koral Mizrahi, izraelska glumica – umetnički i životni par koji se upoznao na Akademiji dramskih umetnosti u Njujorku. Njihova ljubavna priča, kao iz filma, dotakla je gospođu Madlenu Zepter, koja je sa oduševljenjem prihvatila ideju da ovaj autorski poduhvat ostvari upravo u Madlenianumu. Tako Beograd dobija priliku da prvi u svetu vidi najnoviji komad priznatog američkog pisca Adama Sinkovica, školovanog na Džulijardu i Kolumbija Unverzitetu, autora preko trideset uspešnih dramskih tekstova.

Koral i Boris na scenu donose autentičnu njujoršku energiju – energiju koju poznaju iz prve ruke. Njihov glumački izraz oblikovan je upravo u Njujorku, dok će publika kroz njihove likove osetiti sve čari i turbulencije ljubavi između dvoje mladih umetnika koji moraju da prestanu da glume van scene kako bi istinski voleli.

Režiju potpisuje dr Pol Leonard Marej, britanski umetnik sa beogradskom adresom – glumac, reditelj, dramaturg i pedagog – koji u saradnji sa asistentom Gordonom Marejem postavlja komad u prepoznatljivom zapadnom duhu, prožetom englesko–američkim humorom. Poseban doprinos predstavi daje i američka umetnica Viki Pejdž, zadužena za scenografiju i kostim, koja je takođe izabrala Beograd kao svoj dom.

Predstava se igra na engleskom jeziku, sa titlom na srpski, što Madlenianumu donosi snažan kosmopolitski ton i otvara vrata širokoj publici – stranim gledaocima, a i domaćoj publici.

Premijera je zakazana za 16. decembar, dok će prva repriza biti održana 22. decembra.

Publiku očekuje predstava koja potvrđuje da je ljubav univerzalna i svuda ista – i u Njujorku i u Beogradu. „NOVA LJUBAV” je priča o dvoje glumaca koji tek kada prestanu da se skrivaju iza svojih uloga mogu da otkriju onu najvišu vrednost kojoj svi težimo – pravu ljubav.