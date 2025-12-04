Slušaj vest

Dugometražni igrani film "Izlet" reditelja Nenada Pavlovića imaće svetsku premijeru u nedelju, 21. decembra, u 19 sati, u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu. Film je baziran na istoimenom romanu čuvenog slikara, filmskog reditelja i književnika Miće Popovića iz 1957. godine.

Autorska namera filma jeste da filmskim jezikom evocira ključne epohe srpske umetnosti – književni Zenitizam, likovnu Medialu i Crni talas u domaćem filmu, kao i stvaraoce koji su ih obeležili: Miću Popovića i Živojina Pavlovića. Jedinstven autorski i lični doprinos daju i njihovi sinovi – scenarista Jovan Popović i reditelj Nenad Pavlović. Posle trilera "Trag divljači" (2022), ovo je Nenadu Pavloviću drugi dugometražni projekat. Film je nastao u produkciji filmske kuće Digimedia, a producenti su Predrag Buca Popović i Miloš Đukelić.

U galeriji pogledajte fotografije:

Film "Izlet" Foto: Digimedia

Reditelj Nenad Pavlović je o filmu rekao: "Ovo je priča o unutrašnjim previranjima koja se odvijaju u glavi mladog čoveka posvećenog umetničkom stvaralaštvu, ali nesnađenog u svakodnevnom životu. Kroz duboko egzistencijalističku vizuru, film istražuje krhku ravnotežu između izolacije i pripadanja, slobode i dužnosti — nudeći poetsku refleksiju o tome šta znači stvarati, patiti i živeti."

O čemu se radi?

U "Izletu" mladi umetnik po imenu Toma polazi na avanturističko putovanje niz reku, bežeći od totalitarnog društva i lične tragedije koja je pogodila njegovu porodicu. Tokom te mistične odiseje, Toma se suočava sa brojnim teškoćama i izazovima koje mora da prevaziđe.

Glumačku podelu filma čine Stefan Vukić, Jovo Maksić, Nenad Heraković, Radoslav Rale Milenković, Denis Murić, Radoje Čupić, Milena Pavlović, Milena Radulović, Milica Trifunović, Marija Opsenica, Elizabeta Đorevska, Antonio Scarpa, kao i glumački bardovi Dragan Bjelogrlić i Predrag Miki Manojlović. Zanimljivo je i da je nakon 20-ogodišnje pauze ovo jedna od prvih filmskih uloga Saše Alija koga stariji gledaoci pamte iz filmova "Do koske" (1997) i "Apsolutnih sto" (2001).

Kadrovi iz filma Izlet Foto: Digimedia

Premijera

Svetska premijera filma "Izlet" na programu je u okviru jedinstvenog filmskog maratona "Najduža noć filma", zajedno sa srpskom premijerom u svetu već nagrađivanog filma "Karmadona" Aleksandra Radivojevića i dokumentarno-igranim ostvarenjem "Nebeska tema: Priča o Vladi Divljanu" Mladena Matičevića koji je premijeru imao 2019. godine. Ova tri ostvarenja produkcijske filmske kuće Digimedia, svako na svoj način, govore o borbi pojedinca za sopstveni prostor u nemilosrdnom svetu. Zajedno čine tematsku celinu o stvaralaštvu, identitetu i hrabrosti. "Karmadona" i "Izlet" je tokom ove i prošle godine Digimedia snimila u potpunosti samostalnim sredstvima, a producenti su osnivač ove firme Predrag Buca Popović i Miloš Đukelić.

Karte za sve projekcije dostupne su putem eFinity mreže, zvaničnih kanala bioskopa i partnera. Publika može gledati tri filma, dva ili samo jedan - program je otvoren za svačiji ritam.

