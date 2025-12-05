da li ste znali

Nebojša Glogovac važio je za jednog od najboljih glumaca na ovim prostorima. Njegova veličina na sceni i ispred kamere prepoznata je od kolega i reditelja koji su s njim sarađivali.

Poznati reditelj Srdan Golubović često je isticao Glogovčev profesionalizam i talenat. Jedan od nezaboravnih zajedničkih projekata bio je film „Krugovi“, gde je Glogovac tumačio lik doktora Nebojše.

Nebojša Glogovac u filmu Krugovi Foto: Printscreen/RTS

„Davao sam mu scenario i rekao: 'Izaberi šta želiš da igraš.' On je došao i rekao: 'Hoću doktora Nebojšu.' Pitao sam zašto, a on mi je odgovorio: 'Zato što je to najteže da se igra.' Tada sam znao da samo veliki glumac može da iznese takav lik“, prisetio se Golubović u emisiji Oko magazin na RTS-u.

„Klopka“ i scena koja je ganula celu ekipu

Pre „Krugova“, Glogovac je sarađivao sa Golubovićem na filmu „Klopka“ iz 2007. godine. Jedna scena je posebno ostala upamćena: lik Mladena, koga je tumačio Glogovac, plače tokom monologa.

„Nije bilo planirano da plače. Kamera je snimila njegov krupni plan, a kada sam završio kadar i okrenuo se, video sam skoro celu ekipu kako plače“, rekao je reditelj.

Glumica Maja Medić, koja je bila pored kamere, potvrdila je snažan utisak scene:

„Gledala sam Nebojšu, a suze su same krenule. Nataša Ninković je čak zaboravila tekst, toliko je bila ganuta. Kada se monolog završio, okrenula sam se i videla da plače skoro cela ekipa.“

Retki trenuci magije u glumi

Golubović je istakao koliko su takvi trenuci retki:

„Kada glumac izvede nešto što nismo ni planirali, a scena dobije novu dimenziju, to je trenutak prave magije. Nebojša je dao sceni snagu i istinitost koju ja na papiru nisam mogao ni da zamislim.“

Nebojša Glogovac i Nataša Ninković u filmu Klopka Foto: Printscreen/RTS

Nataša Ninković, koja je takođe učestvovala u sceni, opisala je kako je došlo do čarolije:

„Scena je uspela iz prvog puta. Nebojša je dugo pripremao u sebi, razmišljao o njoj, i rekao mi je da je ovo najvažnija scena i da zna šta će se desiti.“

Ova scena iz „Klopke“ ostaje kao trajni dokaz Glogovčevog izuzetnog talenta i moći da emocijama pokrene publiku i kolege.

