Slušaj vest

Opera "Rigoleto", pod dirigentskom upravom Stefana Zekića, biće izvedena 7. decembra u 19 časova na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, posle višegodišnje pauze.

Braća Zekić Foto: Dragana Udovičić

Verdijeva snažna muzika, bogata emotivnim nabojem i dramskom napetošću, čini komad impresivnim delom koje i danas, 174 godine od praizvedbe u teatru Feniče u Veneciji, ostavlja dubok utisak na publiku, tražeći odgovore na neka od univerzalnih pitanja - koliko vredi ljudska žrtva i može li se svoj život položiti radi spasenja drugog.

Na izvođenju 7. decembra, u ulogama Rigoleta i Đilde, prvi put će nastupiti Vuk Zekić i Nevena Đoković. U velikom ansamblu su i Siniša Radin (vojvoda od Mantove), Aleksandar Stamatović (grof Monterone), Miloš Gašić (grof Čeprano), Anđela Simić (grofica Čeprano), Pavle Žarkov (Marulo), Darko Đorđević (Borsa), Mihajlo Šljivić (Sparafučile), Željka Zdjelar (Madalena), Andreja Kalezić (Đovana), Teodora Ilić (Paž) i Slobodan Živković (Tamničar).

Foto: Promo









U predstavi učestvuju orkestar, hor i ansambl Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Pre svečanog povratka na matičnu scenu, "Rigoleto" će 5. decembra gostovati u Operi i teatru Madlenijanum.