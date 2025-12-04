Slušaj vest

Čuveni novinar Vanja Bulić će sutra objaviti novi roman "Madonin soko". Ovog puta Novak Ivanović rešava enigmu povezanosti manastira Sokolica i skladištenja nuklearnog otpada, a usput otkriva povezanost savetnika američke ambasade na Kosovu sa jednim ubistvom. Uz ovaj zaplet javlja se nova intriga: jedan američki milijarder želi da u svoj privatni muzej preseli jedno od najvrednijih kulturnih dobara iz vizantijskog doba, a Novak će saznati i zašto...

Vanja Bulić podseća da je "Madonin soko" jedanaesti roman u kome je glavni junak novinar Novak Ivanović, te priznaje da je ta činjenica izazov, ali i opterećenje za pisca, jer mora pronaći priču koja se bitno razlikuje od prethodnih.

- U ovom romanu Novak je postao i TV novinar, pa je ulazak novog gazde tajkuna u njegovu redakciju pružio mnogo mogućnosti za slikanje naše stvarnosti. U takvoj atmosferi trebalo je pronaći vezu između našeg kulturno-istorijskog nasleđa i deponovanja nuklearnog otpada, što je glavna tema ovog romana. Za razliku od prethodnih knjiga, u romanu "Madonin soko" ima vrućih scena, posebno u noćnom klubu, pa sam naterao Novaka da gotovo poklekne pred čarima jedne noćne dame - kaže Vanja Bulić, uz dodatak da je ovo njegov najbolji roman kada je reč o triler priči u njemu.

Madonin-Soko Vanja Bulic
Foto: Promo


On je ceo radni vek proveo u novinarstvu - pisanom i elektronskom. Pisao je u gotovo svim prestižnim novinama druge Jugoslavije, a zlatni period je doživeo kao urednik Duge. Novi roman objavila je ponovo "Laguna".

