Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „Kolo“ priprema dva velika godišnja koncerta koje publika iz godine u godinu dočekuje sa posebnim uzbuđenjem.

Prvi koncert biće održan 17. decembra u 20 časova u MTS Dvorani, gde će se beogradskoj publici predstaviti antologijske koreografije iz bogatog repertoara Ansambla poput Igara iz Prizrena, "Dubočkih kraljica", ali i novije koreografske postavke sa šireg srpskog kulturnog prostora.

Foto: Ansambl Kolo

Drugi godišnji koncert rezervisan je za reprezentativnu scenu Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde će novosadska publika 22. decembra od 20 časova imati priliku da uživa u prepoznatljivoj energiji Ansambla ,,Kolo".

“Godišnji koncerti Nacionalnog ansambla Kolo ustanovljeni su u praksi u poslednje tri godine kao deo protokolarnosti naše ustanove, za koju se naša publika u međuvremenu vezala. Princip prisutnosti, odnosno dostupnosti, jedan je od osnovnih strateških prioriteta Ansambla Kolo. Iz tog razloga, u našu rutinu su uvedeni Vaskršnji i Godišnji koncert, koji predstavljaju priliku da publika sameri delovanje naše ustanove na godišnjem nivou i naš kontinuitet u predstavljanju tradicionalnih narodnih igara i kulturnog nasleđa”, istakao je direktor Ansambla "Kolo" , dr Zdravko Ranisavljević.

Ansambl Kolo Foto: Ansambl Kolo

Godišnji koncerti Nacionalnog ansambla „Kolo“ iznova donose radost svim ljubiteljima tradicionalne igre i pesme, pružajući im jedinstveni doživljaj i duh tradicije koji ovaj Ansambl već decenijama ponosno prenosi svojoj publici.

Koncerti se realizuju pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture.

