U sredu, 3. decembra, u 93. godini preminuo je slikar i kostimograf, jedan od retkih čeških dobitnika filmskog Oskara, Teodor Pištek. Ovu vest je potvrdio njegov sin Jan Pištek. Među najpoznatijim delima Teodora Pišteka je saradnja na filmovima Miloša Formana "Amadeus" i "Valmont". Kasnije je dizajnirao i brojne pozorišne kostime i bio je takođe istaknuti slikar fotorealističkih slika.

Teodor Pištek je najviše poznat po kreiranju filmskih kostima za Formanov film "Amadeus" (1984), koji mu je doneo svetsku slavu. Za njih je osvojio nagradu američke filmske akademije Oskar. Za kostime za drugi Formanov film, "Valmont" (1989), dobio je nagradu Cezar i nominaciju za Oskara. Sa Milošem Formanom snimio je i film "Narod protiv Larija Flinta" (1996).

Umetnički opus autora je, međutim, mnogo širi. Bio je i poznati slikar. Njegova hiperrealistička dela se prodaju na aukcijama za milione kruna i do pre nekoliko dana držao je aukcijski rekord među delima živih čeških umetnika. Slika "Adieu, Guy Moll" prodata je pre pet godina za više od 25 miliona kruna, uključujući aukcijsku proviziju.

Teodor Pištek Foto: Youtube printscreen

Teodor Pištek je takođe, zajedno sa Vaclavom Havelom i Jiržijem Kolarom, inicirao osnivanje Nagrade Jindriha Halupeckog za mlade likovne umetnike.

Teodor Pištek poticao je iz porodice sa mnogo umetničkih talenata. Njegov otac bio je u svoje vreme popularni glumac istog imena, a deda Pištek bio je muzičar i pozorišni radnik. Majka Teodora Pišteka bila je glumica Marija Ženjiškova, a pradeda sa majčine strane bio je slikar František Ženjišek, između ostalog autor prve zavese Narodnog pozorišta.

Teodor Pištek je od 1948. do 1952. studirao Višu školu primenjenih umetnosti u Pragu, a zatim je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti. Slikarstvo je smatrao svojim glavnim životnim pozivom. Kao slikar, počeo je prvo sa modernom strukturalnom i geometrijskom apstrakcijom, da bi se kasnije okrenuo realizmu koji ide do imitacije fotografije.

Teme za svoje slike crpeo je i iz svog omiljenog automobilskog sporta. Sa osamnaest godina, 1950. godine, učlanio se u Auto-klub. Vozio je terenske trke, brdske trke i trke na kružnim stazama, a 1972. godine bio je čak nominovan za čehoslovačku reprezentaciju u automobilskim takmičenjima na kružnim stazama.

Prve filmske kostime dizajnirao je za film "Golubica" Františeka Vlačila. Zatim je oblačio glumce u mnogim drugim češkim filmovima, kao što su "Marketa Lazarova", "Dolina pčela" ili "Striženo-košeno". Kreirao je kostime i za naučnofantastične komedije "Gospodine, vi ste udovica!", "Ubio sam Ajnštajna, gospodo!" ili "Sutra ću ustati i opeći se čajem".

Na svom kontu ima i bajke, između ostalih "Tri oraha za Pepeljugu" i "Neka žive duhovi", ili serije "Arabela", "Posetioci" i "Gospodin Tau". Dizajnirao je i niz pozorišnih i mjuzikl kostima ("Drakula", "Rusalka", "Monte Kristo"). Na izložbi Expo 1967 u Montrealu, sarađivao je na umetničkom rešenju izložbe "Čovek i njegov svet". Predsednik Vaclav Havel poverio mu je dizajn uniformi koje i danas koristi Gardijska straža Praškog dvorca.

Godine 2003. Teodor Pištek je dobio nagradu Češki lav za dugogodišnji umetnički doprinos češkom filmu, a 2013. godine Kristalni globus na filmskom festivalu u Karlovim Varima za izuzetan umetnički doprinos svetskoj kinematografiji. Godine 2000. predsednik Vaclav Havel odlikovao ga je Medaljom za zasluge.