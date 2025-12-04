Slušaj vest

Internacionalni festival etnološkog filma, pod sloganom „Sa kolena na koleno“, svečano je otvoren večeras u Etnografskom muzeju u Beogradu.

Ova ugledna manifestacija već više od tri decenije predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u oblasti vizuelne antropologije, posvećen očuvanju, dokumentovanju, istraživanju i predstavljanju tradicijskog, ali i modernog načina života ljudskih zajednica.

Sekretar festivala Ivan Maksimović podsetio je da, od svog osnivanja, Internacionalni festival etnološkog filma teži beleženju i čuvanju tradicionalnih načina života, kao i podsticanju razumevanja i poštovanja različitih kultura. On je istakao da ovogodišnje izdanje upravo sloganom „sa kolena na koleno“ vraća u prvi plan značaj tradicije i ovaj, nekada uobičajen, način prenošenja nasleđa. Maksimović je posebno naglasio ulogu empatije kao temeljnog principa antropologije i zahvalio Ambasadi Brazila na podršci ovogodišnjem programu.



Selektor festivala Dejan Petrović govorio je o složenosti ovogodišnje selekcije, jer je na konkurs stiglo više od hiljadu filmova. Kako je naveo, izdvojiti devetnaest ostvarenja bilo je izuzetno zahtevno, a ono što ih sve povezuje jeste preispitivanje identiteta, razumevanja drugih i stepena empatije u savremenom svetu.

Vizuelni antropolog i član žirija Matijs van de Port podsetio je na trajnu vrednost etnografskog filma, ističući da ova forma u eri digitalnih tehnologija omogućava neposredan susret sa ljudima i pričama koje inače ne bismo upoznali. On je istakao da ga za Srbiju vezuju duboke profesionalne i lične uspomene iz perioda kada je u našoj zemlji obavljao terenski rad i da etnografski film podseća na važnost usporavanja i razumevanja različitih svetova.

Ambasadorka Brazila u Srbiji Marija Klara de Abreu Rada istakla je značaj ovogodišnjeg programa posvećenog filmovima o autohtonim kulturama Brazila i naglasila da ova dela srpskoj publici pružaju uvid u bogatstvo i savremene izazove brazilskih zajednica. Tom prilikom naglasila je i važnost međunarodne saradnje u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa, a zatim dodala: „Abasadorka Brazila izrazila je zahvalnost Etnografskom muzeju u Beogradu na stručnom kustoskom angažmanu i na prilici da se putem etnografskog filma unapredi i produbi kulturna saradnja između Brazila i Srbije.“

Svečano veče zatvoreno je projekcijom filma „Poslednja obala“ (The Last Shore) reditelja Žan-Fransoa Ravanjana, snimljenog u koprodukciji Belgije, Francuske i Katara. Ovo duboko emotivno i antropološki značajno ostvarenje, premijerno prikazano na Visions du Réel, kroz svedočanstva porodice Pateha Sabalija promišlja teme gubitka, dostojanstva i sećanja i postavlja važna pitanja o čoveku i miru koji ostavljamo iza sebe.

Program Internacionalnog festivala etnološkog filma od večeras do 7. decembra odvija se u kino-sali Etnografskog muzeja i Jugoslovenskoj kinoteci. Tokom četiri dana biće prikazani filmovi iz sedamnaest zemalja, među kojima su Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija, Poljska, Belgija, Francuska, Katar, Nemačka, Grčka, Iran, Indonezija, Indija, Brazil, Maroko, Hrvatska, Crna Gora i Srbija.

Takmičarski program obuhvata 19 dokumentarnih ostvarenja, od kojih su četiri dugometražna, a petnaest kratkometražnih. Iako nastali u različitim delovima sveta, svi filmovi povezani su promišljenim pristupom temama duhovnosti, identiteta, kolektivne memorije i položaja čoveka između tradicije i savremenog života.