Predstava „Ovaj će biti drugačiji“ Staše Bajac u režiji Đurđe Tešić. Reč je o još jednoj praizvedbi domaćeg savremenog dramskog teksta na repertoaru Ateljea 212.

„Postdramska bajka „Ovaj će biti drugačiji“ suočava dnevne snove mladih žena sa istinom noćne more. U svetu spektakla, prihvaćenih modela potrošnje i poželjnog ponašanja, maštanje o idealnom muškarcu sudara se sa mačizmom, mizoginijom, vulgarnim seksom i nasiljem. Posledice su gubitak iluzija i nasilje koje mlada žena čini kao odgovor na nasilje koje trpi. Ironični, povremeno cinično duhoviti, pogled na snove koji imaju probleme. “, navodi se u obrazloženju žirija konkursa.