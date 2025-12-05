Slušaj vest

Predstava „Ovaj će biti drugačiji“ Staše Bajac u režiji Đurđe Tešić. Reč je o još jednoj praizvedbi domaćeg savremenog dramskog teksta na repertoaru Ateljea 212.

„Ovaj će biti drugačiji“ je pobednička drama petog Hartefaktovog regionalnog konkursa za najbolji angažovani celovečernji dramski tekst 2017. godine.

11.jpg
Foto: Boško Đorđević

„Postdramska bajka „Ovaj će biti drugačiji“ suočava dnevne snove mladih žena sa istinom noćne more. U svetu spektakla, prihvaćenih modela potrošnje i poželjnog ponašanja, maštanje o idealnom muškarcu sudara se sa mačizmom, mizoginijom, vulgarnim seksom i nasiljem. Posledice su gubitak iluzija i nasilje koje mlada žena čini kao odgovor na nasilje koje trpi. Ironični, povremeno cinično duhoviti, pogled na snove koji imaju probleme. “, navodi se u obrazloženju žirija konkursa.

03.jpg
Foto: Boško Đorđević

Mirelu, Ivanu i Jovanu, tri junakinje ove drame, igraju Tamara Dragičević , Ana Mandić i Milica Janevski.

Dramaturškinja je Jelena Mijović, kostimografkinja Maja Mirković, scenograf Siniša Ilić, kompozitor Vladimir Pejković, koreografkinja Maja Кalafatić i organizatorka Jelena Tvrtković..

Premijera je bila 17.03 2019.scena Petar Kralj

Promo