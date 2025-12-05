Jubilarno 100 izvođenje predstave OVAJ ĆE BITI DRUGAČIJI u Ateljeu 212 8 decembar u 20 30
Predstava „Ovaj će biti drugačiji“ Staše Bajac u režiji Đurđe Tešić. Reč je o još jednoj praizvedbi domaćeg savremenog dramskog teksta na repertoaru Ateljea 212.
„Ovaj će biti drugačiji“ je pobednička drama petog Hartefaktovog regionalnog konkursa za najbolji angažovani celovečernji dramski tekst 2017. godine.
„Postdramska bajka „Ovaj će biti drugačiji“ suočava dnevne snove mladih žena sa istinom noćne more. U svetu spektakla, prihvaćenih modela potrošnje i poželjnog ponašanja, maštanje o idealnom muškarcu sudara se sa mačizmom, mizoginijom, vulgarnim seksom i nasiljem. Posledice su gubitak iluzija i nasilje koje mlada žena čini kao odgovor na nasilje koje trpi. Ironični, povremeno cinično duhoviti, pogled na snove koji imaju probleme. “, navodi se u obrazloženju žirija konkursa.
Mirelu, Ivanu i Jovanu, tri junakinje ove drame, igraju Tamara Dragičević , Ana Mandić i Milica Janevski.
Dramaturškinja je Jelena Mijović, kostimografkinja Maja Mirković, scenograf Siniša Ilić, kompozitor Vladimir Pejković, koreografkinja Maja Кalafatić i organizatorka Jelena Tvrtković..
Premijera je bila 17.03 2019.scena Petar Kralj
