Kulturni centar „Mija Aleksić“ iz Gornjeg Milanovca biće domaćin prvog izdanja evropskog programa LUX Audience Award 2026 u Srbiji, inicijative koju zajednički organizuju Evropska filmska akademija i Evropski parlament. Publika će od 8. do 13. decembra u 20h moći besplatno da pogleda pet evropskih filmova nominovanih za ovu prestižnu nagradu.

LUX Audience Award je jedinstvena evropska filmska nagrada u kojoj gledaoci širom Evrope ravnopravno učestvuju sa poslanicima Evropskog parlamenta u izboru pobednika, ocenjujući filmove putem zvanične platforme. Svi filmovi bave se savremenim društvenim temama – identitetom, demokratijom i ljudskim pravima. Kreirana 2020. godine, nagrada promoviše evropsku kinematografiju koja je važna — priče koje nas podstiču da mislimo, osećamo i razmišljamo o tome šta znači živeti zajedno u Evropi i deliti iste vrednosti. Kroz film, nagrada LUX publike pomaže u izgradnji zajedništva i zajednice.

Foto: LUX Audience Award

Na programu je pet nominovanih filmova: „Sentimentalna vrednost“ Joakima Trira „Kristi“ Brendana Kantija, „Gluvi“ Eve Libertad, „Bila je to samo nesreća“ Džafara Panahija i „Voli me nežno“ Ane Kazanev Kambet.

Projekcije su besplatne i održaće se u Velikoj sali Kulturnog centra „Mija Aleksić“, koji je ove godine deo evropske inicijative European Award Season 2026.

Film „Sentimentalna vrednost“ proslavljenog reditelja Joakima Trira predstavlja intimno i suptilno istraživanje porodice, sećanja i načina na koje nas zajednički trenutci oblikuju. U preplitanju prošlosti i sadašnjosti, film otkriva moć umetnosti da otvori dijalog, smiri tenzije i donese pomirenje tamo gde je najpotrebnije.

„Kristi“ Brendana Kantija prati dva otuđena brata sa burnim detinjstvom koji se ponovo nalaze pod istim krovom. Pred njima je zadatak da se suoče sa prošlošću koja ih je oblikovala i da donesu odluke koje će odrediti njihovu budućnost, dok film nežno, ali snažno istražuje krivicu, sećanja i mogućnost obnove narušenih veza.

Foto: LUX Audience Award

Film „Gluvi“ Eve Libertad donosi priču o Anđeli, kojoj nedostatak sluha izaziva strah tokom trudnoće — kako će se povezati sa svojom ćerkom u društvu koje nije prilagođeno osobama sa oštećenim sluhom? Nakon porođaja, partner Ektor postaje njen oslonac dok se suočava sa izazovima majčinstva u svetu koji često ne čuje potrebe zajednice kojoj pripada.

„Bila je to samo nesreća“ Džafara Panahija počinje naizgled banalnom nezgodom, ali ona ubrzo pokreće lančanu reakciju sve većih problema. U jednostavnom događaju ogleda se složenost moralnih dilema i tenzija savremenog društva, kao i krhkost odnosa među ljudima.

„Voli me nežno“ Ane Kazanev Kambet prati Klemans, advokaticu koja napušta brak kako bi prihvatila svoje pravo ja i živela autentično. Međutim, njen bivši muž započinje manipulativnu borbu za starateljstvo nad njihovim sinom Polom. Kako se situacija zaoštrava, Klemans se hrabro bori da zaštiti i sačuva nežnu, ali snažnu vezu sa svojim detetom.

Nakon svake projekcije biće prikazan QR kod za glasanje, a ocene publike ulaze u zvanični evropski izbor. Svi koji glasaju do 12. aprila 2026. kandiduju se za nagrade, među kojima je i putovanje u Evropski parlament u Briselu i prisustvo svečanoj ceremoniji dodele nagrade.

