Serija "Besa" dobija svoju azijsku verziju: Globalni uspeh priče sa Balkana se nastavlja
Popularna serija “Besa” produkcije Adrenalin dobija novu adaptiranu verziju za tržišta jugoistočne Azije sa više od 700 miliona gledalaca. Tri značajna azijska medijska aktera, produkcijske kuće Double Vision i Astro, obe iz Malezije i vodeća filipinska medijska kompanija ABS-CBN zajednički će producirati adaptiranu verziju uz podršku i saradnju Adrenalin produkcije.
“Besa” je osvojila gledaoce u Srbiji i regionu, a imala je zapažen uspeh i na drugim tržištima. Između ostalog, emitovana je i u SAD putem Walter Presents platforme, a pre malezijsko-filipinske, serija je već adaptirana za arapsku publiku od strane MBC-a i prikazana na Shahid-u.
“Besa” je uzbudljiva, intenzivna, emotivna kriminalistička drama zasnovana na originalnoj ideji Srđana Šapera, kreirana od strane nagrađivanog britanskog scenariste Tonija Džordana (Hustle, Life on Mars), i originalno realizovana u koprodukciji srpskih Adrenalin produkcije i PRVA TV, britanskog Red Planet Pictures, Planet TV iz Slovenije i hrvatske RTL televizije.
Malezijsko-filipinska verzija je adaptacija prve sezone serije i prati priču o Gabrielu Dijazu, Filipincu koji biva uvučen u tajni podzemni svet mafije, primoran da ubija kako bi se iskupio za slučajnu smrt ćerke malezijskog šefa bande.
Kreator orginalne ideje serije “Besa”, Srđan Šaper, izjavio je:
„Pošto je priča “Bese” takva da se odvija preko međunarodnih granica, ovo je format koji je idealan za ovakve koprodukcije. Obradovala nas je malezijsko-filipinske adaptacija i posvećenost koju sve tri kompanije pokazuju da “Besa” postane hit i na Dalekom istoku.”
Direktor digitalnih operacija ABS-CBN-a, Džejmi Lopez, istakao je:
„Besa je brilijantna priča sa upečatljivim likovima i vrhunskim produkcijskim kvalitetom, što je čini savršenom za gledaoce. Publika u jugoistočnoj Aziji traži priče ovog tipa i uzbuđen sam što će ovo partnerstvo doneti sadržaj premium kvaliteta.“
Min Lim, šef produkcije Double Vision, kaže:
„Nalazimo se na pragu veoma uzbudljivog perioda sa novom adaptacijom serije “Besa” koja je vrhunska drama čija priča snažno odjekuje i privlači publiku na nacionalnom, kao i na regionalnom i globalnom nivou.”
Realizacija azijske verzije serije “Besa” uz podršku i saradnju Adrenalin produkcije biće prvo dostupna gledaocima Malezije i Filipina sa preko 150 miliona stanovnika, kao i gledaocima u ostalim zemljama jugoistočne Azije koje ukupno imaju više od 700 miliona stanovnika.