Popularna serija “Besa” produkcije Adrenalin dobija novu adaptiranu verziju za tržišta jugoistočne Azije sa više od 700 miliona gledalaca. Tri značajna azijska medijska aktera, produkcijske kuće Double Vision i Astro, obe iz Malezije i vodeća filipinska medijska kompanija ABS-CBN zajednički će producirati adaptiranu verziju uz podršku i saradnju Adrenalin produkcije.

“Besa” je osvojila gledaoce u Srbiji i regionu, a imala je zapažen uspeh i na drugim tržištima. Između ostalog, emitovana je i u SAD putem Walter Presents platforme, a pre malezijsko-filipinske, serija je već adaptirana za arapsku publiku od strane MBC-a i prikazana na Shahid-u.

“Besa” je uzbudljiva, intenzivna, emotivna kriminalistička drama zasnovana na originalnoj ideji Srđana Šapera, kreirana od strane nagrađivanog britanskog scenariste Tonija Džordana (Hustle, Life on Mars), i originalno realizovana u koprodukciji srpskih Adrenalin produkcije i PRVA TV, britanskog Red Planet Pictures, Planet TV iz Slovenije i hrvatske RTL televizije.

Malezijsko-filipinska verzija je adaptacija prve sezone serije i prati priču o Gabrielu Dijazu, Filipincu koji biva uvučen u tajni podzemni svet mafije, primoran da ubija kako bi se iskupio za slučajnu smrt ćerke malezijskog šefa bande.

Foto: Dado Đilas



Kreator orginalne ideje serije “Besa”, Srđan Šaper, izjavio je:

„Pošto je priča “Bese” takva da se odvija preko međunarodnih granica, ovo je format koji je idealan za ovakve koprodukcije. Obradovala nas je malezijsko-filipinske adaptacija i posvećenost koju sve tri kompanije pokazuju da “Besa” postane hit i na Dalekom istoku.”



Direktor digitalnih operacija ABS-CBN-a, Džejmi Lopez, istakao je:

„Besa je brilijantna priča sa upečatljivim likovima i vrhunskim produkcijskim kvalitetom, što je čini savršenom za gledaoce. Publika u jugoistočnoj Aziji traži priče ovog tipa i uzbuđen sam što će ovo partnerstvo doneti sadržaj premium kvaliteta.“

Min Lim, šef produkcije Double Vision, kaže:

„Nalazimo se na pragu veoma uzbudljivog perioda sa novom adaptacijom serije “Besa” koja je vrhunska drama čija priča snažno odjekuje i privlači publiku na nacionalnom, kao i na regionalnom i globalnom nivou.”