Posle više od 20 godina svetske karijere, napokon i u Beograd stiže čuveni crossover pijanista MAKSIM Mrvica, koji će svoj prvi beogradski koncert održati 10. decembra u MTS Dvorani.

Foto: Filip Koludrović

Ovo je koncert koji se ne propušta, jer je MAKSIM Mrvica poznat po rasprodatim arenama širom sveta, a sada i beogradska publika ima priliku da doživi njegovu magiju uživo. U prodaji je još mali broj ulaznica, koje se mogu kupiti na blagajni MTS Dvorane i putem sajta mtsdvorana.rs. Interesovanje je veliko, a ostalo je još malo vremena do klavirskog spektakla godine.

Foto: IMPULSIVE d.o.o., Valerio Baranović

Koncert je deo svetske turneje „Segmenti“, koja je započela u septembru prošle godine u Koreji. Do oktobra ove godine MAKSIM je održao 50 rasprodatih koncerata u arenama i dvoranama širom Azije, a njegov evropski deo turneje koji je održan početkom novembra takođe beleži rasprodate dvorane. U toku su nastupi u Kini, a Beograd je prvi grad kojim započinje drugi deo evropske turneje, nakon koje slede drugi deo Kineske turneje, UAE, Azerbejdžan i Australija.

Foto: Filip Koludrović

Virtuoz, čija energija, harizma i inovativni pristup muzici osvajaju publiku širom sveta, donosi spektakl koji pomera granice klasične muzike. MAKSIMOV bend čine gudači, bubnjevi, flauta, oboa i perkusije, a vrhunska produkcija i audio-vizuelni efekti prate svaku odsviranu notu, što ovaj spektakl pretvara u nezaboravno muzičko iskustvo.

Foto: IMPULSIVE d.o.o., Valerio Baranović

Poslednji album „Segmenti“ spaja klasiku i savremene hitove – od Šopena, Prokofjeva i Čajkovskog, do hitova legendarnih grupa ABBA i Queen, a beogradska publika će imati priliku da uživa i u spektakularnim interpretacijama filmskih tema poput „Exodus“, „Pirates of the Caribbean“ i „Game of Thrones“.

Foto: IMPULSIVE d.o.o., Valerio Baranović

Ne propustite priliku da budete deo ovog zaista jedinstvenog muzičkog događaja!