Legendarna rokenrola Dado Topić proslaviće šezdeset godina muzike, strasti i energije koja je oblikovala generacije koncertom 19. februara 2026. godine u MTS dvorani u Beogradu. Ni u najburnije vreme, teško za rokere, Dado nije želeo da pravi kompromise u muzičkom izrazu i da promeni svoj muzički put ili odustane od njega. Na privatnom planu je srećan. Posle prvog braka, iz kog ima sina Danijela, pravu ljubav pronašao je u zagrljaju druge supruge Mire, koja mu je podarila sina Reja. Muzičar nikad nije zaboravio ni svoje veze sa ovim prostorima.

Dado Topić Foto: BOJAN PETROVIĆ/ MTS DVORANA PROMO

- Svi najvažniji događaji vezani za muziku dogodili su mi se upravo u Beogradu - rekao je Topić na konferenciji za medije i dodao:

Kao i svaki rođendan, i ovaj praznik rokenrola biće održan u prisustvu prijatelja, pa će s Dadom scenu deliti kolege muzičari koji su obeležili njegovu karijeru, ali i životni put:

- Svakako ću nastojati da se podsetimo naših dragih prijatelja koji više nisu sa nama, a s kojima sam delio lepe trenutke kao profesionalac, setićemo se Kornelija Kovača, Slađane Milošević, Akija Rahimovskog, znam da će Princ od Vranje sa mnom otpevati pesmu "Molitva", Dejan Cukić biće interpretator pesme koju je sam izabrao. Biće tu i nekoliko devojaka, jer imamo divnih dueta. Ali svakako biće to jedan koncert divan za publiku i mislim da takav oblik muzičke prezentacije muzičkog programa niko nije uradio. Mi ćemo voditi računa da tenzija raste iz trenutka u trenutak. To će biti početak naše turneje, koja će se nastaviti posle po ostalim gradovima Srbije i regionu - kaže Topić, najavljujući i izdanje svoje biografije, kao i dokumentarni film, kao sastavni deo celog promo-paketa, u koji je uključen i novi album "Ponovo na cesti", koji je upravo izašao u izdanju "Kroacija rekordsa" i takođe je predstavljen novinarima na konferenciji.

U galeriji pogledajte fotografije Dade Topića:

Dado Topić cenjen je na prostoru bivše Jugoslavije Foto: Kurir Televizija, Dragana Udivičić, RTS Printscreen



Topić, poznat i po svom stvaralaštvu vezanom za serije i filmove, najavio je da će na koncertu svirati i muzičke pikanterije poput onih iz "Boljeg života" i "Nacionalne klase", ali, kako kaže, "u novim, modernijim muzičkim aranžmanima".

On je prošle godine na festivalu Beogradsko proleće odneo drugo mesto glasovima publike za pesmu "Slobodan čovek", a otkrio nam je dublje značenje termina sloboda i koliko je moguće da muzičke veličine i zvezde poput njega zaista mogu da budu slobodne.

- Pojam slobode kada prenesemo u prostor nas muzičara, to znači da je najteže biti iskren prema samom sebi i svojim emocijama, jer uvek podležete mislima "a šta će reći moji prijatelji", da li sam bio dovoljno objektivan ili subjektivan... Mislim da je muzika najlepša umetnost na svetu. Biti muzičar verovatno je neka privilegija sudbine da nama da tu čast da uživamo u svojim pesmama - kaže Dado Topić.

Dado će deo koncerta posvetiti i Slađani Foto: Dado Đilas, Damir Dervišagić

Karte za koncert su u prodaji.

