U izdanju "Prometeja" objavljen je peti roman proslavljenog kantautora i književnika Srđana Marjanovića. Delo "Zajedno" posvetio je zajedničkim muzičkim prijateljima iz čitavog regiona, ili onoga što se ranije zvalo Jugoslavijom. Zajedno s kantautorom Branom Likićem snimio je i istoimenu muzičku numeru. Likić je osnivač međunarodnog festivala kantautorske muzike - Kantarion. Ovaj festival je upravo mesto gde započinje radnja.

Foto: M.M./ATAImages



- Kroz "Zajedno" provlače se strah i mržnja, ona najgora, ružna, međunacionalna, bol i ljubav, koja nedostaje njegovim junacima. Za tu ljubav Marjanović se uporno bori u svojim pesmama više od 50 godina. Njegov arsenal naoružanja u ratu koji vodi u ovoj knjizi su dobrota, osmeh i emocije... Miki Popović, glavni junak ove knjige (Srđanov alter ego) umesto puške nosi gitaru i tim oružjem osvoji Zagreb... Pored svih dosadašnjih Srđanovih romana, ovaj posebno morate pročitati! Nećete se pokajati... - napisao je novinar i književnik Bane Bjelica, što je ponovio na promociji, uz opasku da je to radio i Marjanović.

Korice romana napravio je legendarni Dragan Stefanović, dizajner omota albuma Zdravka Čolića i Bijelog dugmeta. Roman je nedavno predstavljen u RTS klubu i ponovo je spojio PGP i "Jugoton".

- Imao sam dilemu da li je ovo pravi momenat, da li je sve što se dešavalo okolo totalni minus za našu priču. Međutim, ne. Sad se u stvari sve skockalo i čitav mozaik se složio - rekao je Marjanović. Podelio je iskustvo s nedavnog nastupa u Zagrebu, gde je osetio istinsku povezanost s publikom:

Foto: M.K./ATAImages

- Na kraju se desilo da publika peva zajedno sa mnom refren te moje pesme. Šta to znači? Da dobri ljudi postoje svuda, u svim tim republikama, samo se oni ne vide od ovih koji galame.

