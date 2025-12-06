Legendarna rokenrola Dado Topić proslaviće šezdeset godina muzike, strasti i energije koja je oblikovala generacije koncertom 19. februara 2026. godine u MTS dvorani u Beogradu. Njemu su na konferenciji za medije podršku pružili brojni prijatelji kao što su Dejan Cukić, Princ od Vranje, Petar Janjatović, ali i njegov prijatelj Zoran Knežević, predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU), inače prvi gitarista s kojim je svirao u svom prvom bendu Đavolji eliksiri. Knežević je, pozdravljajući prisutne medije i zvanice, otkrio detalje njihovog životnog prijateljstva:



- Nas dvojica smo počeli zajedno kad smo imali 15 godina, upoznali smo se u gimnaziji. To je bilo vreme Bitlsa, Stonsa, kad je svaki momak želeo da svira gitaru i postane svetska zvezda, pa smo to želeli i mi. Mi smo zapravo učili da sviramo gitaru zajedno, jer ni on ni ja u to vreme nismo znali ni akorde, ali krenuli smo i pune tri godine smo svirali u grupi koju smo kasnije i skratili samo u Eliksiri. Posle tri godine oni su nastavili muzičkim putem, a ja sam se opredelio za neku drugu karijeru, ali ispostavilo se da je Dado genijalan muzičar, a ja sam bio dobar, kako rekoše jednom prilikom. I nijedan novinar nije ni dan-danas izbegao da me pita, dok sam na ovoj funkciji sada, a vi ste svirali s Dadom Topićem - sa osmehom je ispričao Knežević.