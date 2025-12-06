Slušaj vest

Popularna serija Radio-televizije Srbije "Tvrđava" odmah je privukla veliku pažnju gledalaca, delom zbog teme smeštene u burne devedesete, a delom zbog detalja koje su budni fanovi nedavno uočili u najnovijoj epizodi. Priča prati mlad par iz Knina i njihove porodice tokom 90-ih, a upravo je vremenski okvir izazvao najviše komentara.

Muzika u epizodi "Beograd"

Peta epizoda, emitovana pod naslovom "Beograd", donela je nekoliko propusta koje publika nije propustila da primeti. U epizodi se čuju pesme "Olovna ruka" (Baki B3), "Ajkula" (Ela Bi), "Leto je" (Đogani Fantastiko), "Neka svira stvar" (Code) i folk hit "Idem preko zemlje Srbije" (Vesna Zmijanac).

U galeriji pogledajte kadrove iz serije Tvrđava:

1/16 Vidi galeriju Serija Tvrđava Foto: Aleksandar Letić, Antonio Ahel / Ata Images

Iako je na početku epizode jasno naglašeno da je radnja smeštena u 1995. godinu, veliki broj ovih numera nastao je kasnije. "Olovna ruka" objavljena je 1998, "Ajkula" 1997, a "Neka svira stvar" takođe 1998. Jedino se "Leto je“ i "Idem preko zemlje Srbije" uklapaju u period jer su nastale 1995. odnosno 1994. godine.

Propusti i u prethodnoj epizodi

Slična situacija dogodila se i u četvrtoj epizodi, "Rastanak", čija se radnja odvija tokom 1994. godine. Ipak, korišćene su pesme koje to ne prate u potpunosti — Cecina "Idi dok si mlad" objavljena je '95 godine, a pesma "Ne zaboravi me" u izvođenju Jovane Tipšin izašla tek 1996. godine. Ovakvi mali propusti izazvali su burne reakcije na društvenim mrežama.

Istorijske činjenice i granice fikcije

Autori serije istakli su da "Tvrđava" nije dokumentarac i da su istorijske okolnosti tu da podrže priču, a ne obrnuto. Koscenarista Goran Starčević pojasnio je da je ekipa radila istraživanja, ali da serija ipak ostaje umetničko delo.

"Ovo je serija, istorijske činjenice su u službi scenarija, i, neka svako pogleda seriju, ali ako ga zainteresuje to vreme, neka sedne i neka sam istražuje o tome i sam dođe do svog zaključka i stavova o tom vremenu", rekao je Starčević za RTS.

Režiser Stojković dodao je da se vodilo računa o faktografiji, ali da u seriji nema stvarnih istorijskih ličnosti.

"S druge strane, događaji koji se dešavaju, većina... trudili smo se, vesti koje se pojavljuju na TV-u u bilo kom trenutku, to je pažljivo i detaljno praćeno, i mislim da to može biti povod nekome da dalje istražuje to vreme", naveo je Stojković.

Bez obzira na sve, tekstovi odabranih pesama savršeno su se uklopili u atmosferu kojoj su bile pripisane.

Pogledajte video: Premijera serije Tvrđava