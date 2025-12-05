Slušaj vest

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević ugostio je danas učesnike festivala "Regionalna unija teatara" – RUTA, koji se održava od 1. do 6. decembra u Beogradu i čiji je domaćin ove godine Beogradsko dramsko pozorište.

Beogradsko dramsko pozorište pokrenulo je projekat "Regionalne unije teatara" 2019. godine, koji svojom idejom i sadržajem unapređuje regionalnu saradnju u oblasti kulture. Festival tako povezuje teatre iz Skoplja, Sarajeva, Podgorice, Ljubljane, Zagreba i Beograda.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/5 Vidi galeriju Festival Regionalna unija teatara - RUTA Foto: Privatna arhiva

Nikodijević je podsetio da je pre šest godina, upravo u Starom dvoru, potpisan ugovor o osnivanju regionalnog teatra.

– Drago mi je da ideja koju smo tada ambiciozno predstavili i danas živi. Najbitnije je da su festival prihvatili građani u svim gradovima bivše Jugoslavije, odnosno da su sale pune. Kultura najbrže povezuje ljude jer govorimo sličnim jezikom i delimo slična kulturna nasleđa – ukazao je Nikodijević.

On je podsetio da festival nema takmičarski značaj već isključivo služi za bolje upoznavanje i saradnju među ljudima, gradovima i narodima Balkana.

– Skupština Grada Beograda je donela odluku da RUTA festival bude uvršten u manifestacije od značaja za grad Beograd, zbog čega sa posebnom pažnjom pristupamo i finansiramo ovaj festival – istakao je Nikodijević i zahvalio entuzijastima jer su uložili ogroman trud i znanje da bi festival zaživeo i razvijao se u smeru zajedničke vizije.

Festival Regionalna unija teatara - RUTA Foto: Privatna arhiva

Direktor Beogradskog dramskog pozorišta Jug Radivojević, u ime domaćina festivala, rekao je da je na potpisivanju Sporazuma o formiranju RUTA učešće uzelo šest teatara iz našeg regiona.

– Postali smo najfrekventniji festival u Evropi, jer smo se za sedam godina postojanja okupili 31 put u Beogradu, Ljubljani, Podgorici, Sarajevu, Brionima i Skoplju. Unija je osmišljena sa idejom umrežavanja, prikazivanja teatarskih projekata, razmene umetnika i edukacija mladih umetnika. Ove godine uveli smo masterklasove koji su namenjeni mladim glumcima, rediteljima i producentima, a koje su držali naši eminentni stvaraoci, kao i program "MonoRUTA" – rekao je Radivojević i podvukao da hrlе ka prvoj deceniji postojanja, te da se nada velikoj tradiciji.

Direktor zagrebačkog Kazališta "Ulysses" Duško Ljuština naveo je da se članovi asocijacije svake godine okupljaju u nekom od šest gradova u regionu.

Festival Regionalna unija teatara - RUTA Foto: Privatna arhiva

– Svako pozorište tada odigra po jednu predstavu. Na taj način razmenjujemo iskustva, ali osim toga radimo i mnogo važniji posao, a to je saradnja koja nam je ovog trenutka, ne samo na ovim prostorima već u celom svetu, veoma potrebna i dragocena. Čovečanstvo iz srednjeg veka nije izvela parna lokomotiva već obrazovanje i kultura, a podsetiću i na čuvenu Lorkinu izreku: "Narod koji ne pomaže svoje pozorište ili je mrtav ili će uskoro umreti" – istakao je Ljuština.

RUTA je ozvaničena 18. oktobra 2019. potpisivanjem protokola o saradnji između učesnika u Skupštini Grada Beograda. Protokol su potpisali predstavnici Beogradskog dramskog pozorišta, Gradskog pozorišta u Podgorici, Kazališta „Ulysses“ iz Zagreba, Dramskog teatra u Skoplju, Kamernog teatra "55" iz Sarajeva i Mestnog gledališča iz Ljubljane.

Festival Regionalna unija teatara - RUTA Foto: Privatna arhiva

Kao rezultat protokola formiran je festival RUTA, koji je revijalnog tipa i ciklično se održava u teatrima članicama. Tri godine zaredom festivalski karavan obilazi regionalne centre, prezentujući najnoviju produkciju i nudeći umetnicima i publici uvid u pozorišna dešavanja i trendove u regionu.

"Grupa Triglav" potpisala je 2021. godine sponzorski ugovor sa Unijom, čime je RUTA dobila novo ime "RUTA grupa Triglav".

