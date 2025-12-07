da li ste znali?

Malo ko zna da se iza vizuelnog identiteta hit serije "Tvrđava" nalazi Nikola Berček, sin čuvenog glumca Aleksandra Berčeka. Iako je odrastao u jednoj od najpoznatijih glumačkih porodica, Nikola je profesionalni put pronašao iza kamere, daleko od glumačkog svetla reflektora koje prate njegovog oca.

Ključni autor vizuelnog sveta serije

Serija "Tvrđava", vrlo brzo nakon što se pojavila na programu RTS-a snažno je odjeknula među publikom.

U njenoj pozadini stoji tridesetsedmogodišnji Nikola, jedan od najangažovanijih domaćih scenografa, koji je zadužen za kompletnu vizuelnu postavku projekta - od izgledа autentičnih enterijera do dizajna stilizovanih setova i detalja koji naglašavaju epohu u kojoj se radnja odvija.

Drugačiji put od slavnog oca

Dok je Aleksandar Berček izgradio status glumačke legende brojnim nezaboravnim rolama, Nikola se opredelio za potpuno drugačiju sferu filmske umetnosti. Radi kao scenograf i producent, a iza sebe ima niz značajnih projekata među kojima su "Profesionalac", "Jagodići", "Ulica lipa", "Kordon", "Pad u raj", "Smrdljiva bajka" i "Ivkova slava".

Upravo mu je rad na prethodnim ostvarenjima otvorio vrata ka angažmanu na „Tvrđavi“, gde je uspeo da napravi atmosferu koja je snažno emotivno delovala na gledaoce.

Umetnik širokog senzibiliteta

Pored posla u filmskoj industriji, Nikola je i muzičar — svira gitaru u alternativnom rok bendu Autopark. Ta dodatna umetnička dimenzija dodatno oslikava njegov širok stvaralački senzibilitet.

