Događaj koji spaja istinsku umetnost i punu solidarnost vraća se 8. decembra u Teatro Nuovo u Udinama, nudeći publici nastupe renomiranih umetnika sa svetske baletske scene. Umetničku direkciju potpisuje Elizabete Čeron, a na programu su virtuozni dueti klasičnog repertoara, savremene i neoklasične koreografije u izvodbi 17 renomiranih baletskih umetnika kobaletji učestvuju bez honorara, u znak podrške deci o kojoj brine Crveni krst.

Reč je o 44. izdanju Međunarodnog baletskog gala koncerta, jednog od najdoguvečnijih baletskih događaja na međunarodnoj sceni, koji organizuje Udruženje igra i balet u saradnji sa Skupštinom grada Udine, Regionom Friuli Venecija Đulija i čuvenim milanskim časopisom Danza & Danza.

Dueti iz poznatih baleta —Krcko Oraščić, Labudovo jezero, Dijana i Akteon, a zatim i koreografije Marka Gekea, Erika Gotjea, Tarsa Vandebeka, Edvarda Kluga, i Masima Đerardija, predstavljaju samo deo bogatog programa ovog dugoočekivanog događaja.

Foto: Mladen Sekulić

Na sceni će nastupiti: Frideman Vogel (Štutgart balet), Ivana Bueno (Engleski nacionalni balet), Frančesko Gabrijele Frola (Balet San Franciska), Marija Jakovljeva i Luis Skrivener (Mađarski nacionalni balet), Đulija Toneli (Balet Ciriha), Tars Vandebek (Drezden Frankfurt kompanija igre), Sidni Elizabet Turči i Šori Jamamoto (Gauthier Dance), Katarina Zec i Hju Luis (Balet Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada), Katarina de Menezes i Jonut Dinitа (Balet Slovenačkog narodnog pozorišta iz Maribora), kao i mlade nade Akademije Princeze Grejs iz Monaka.

“Ovo je prvi put da Balet Srpskog narodnog pozorišta učestvuje na jednom od najprestužnijih gala koncerata, sa izuzetnom tradicijom u svetu. Radi se takođe o događaju koji svake godine lansira neke od mladih nada, nepogrešivo nam ukazujući da će upravo ti igrači nositi repertoar velikih baletskih kuća u sezonama koje dolaze. Trajati 44 godine, u ime humanosti i lepote, nije mala stvar. Zato se radujem da će dvoje divnih igrača, naša prvakinja Baleta Katarina Zec i njen mladi kolega Hju Luis koji se tek pre nekoliko meseci priključio našem ansamblu, biti deo ove fantastične price” – izjavila je direktorka Baleta Srpskog narodnog pozorišta, Aja Jung.