Muzika koja je obojila "Tvrđavu": Sve pesme koje su do sada obeležile hit seriju
Nova serija RTS-a "Tvrđava" od prve epizode izaziva snažne reakcije publike, a pored priče i glume, veliku pažnju privukao je i muzički izbor.Pesme koje se pojavljuju u epizodama dodatno oblikuju atmosferu devedesetih i doprinose emotivnom intenzitetu scena.
Iako zvanična "soundtrack lista" nije objavljena, dosadašnje epizode otkrile su prepoznatljive numere koje gledaoce odmah vraćaju u duh epohe.
Muzika u prvim epizodama – zvuk koji uvodi u svet likova
Prve epizode postavile su ton serije korišćenjem muzike koja oslikava vreme i prostor u kojima se priča razvija. RTS do sada nije objavio detaljan spisak pesama u uvodnim nastavcima, pa kompletan katalog nije zvanično poznat. Međutim, prema reakcijama gledalaca i informacijama koje su dospele u medije, muzička podloga prve tri epizode bila je diskretna, u funkciji izgradnje atmosfere i narativa, bez preteranog oslanjanja na velike hitove koji će kasnije dominirati.
"Rastanak" – emotivni naboj pojačan narodnim i pop hitovima
Četvrta epizoda, pod nazivom "Rastanak", donela je pesme koje su odmah privukle pažnju publike. U ključnim scenama korišćene su:
- "Idi dok si mlad" - Svetlana (Ceca) Ražnatović
- "Ne zaboravi me" - Jovana Tipšin
Ove numere doprinele su izraženijem emotivnom naboju epizode, a mnogi gledaoci istakli su da su upravo one dodatno pojačale dramski utisak.
Epizoda "Beograd" – kontrast scena kroz žanrovski raznolik izbor
Peta epizoda donela je do sada najraznovrsniji muzički miks. Gledaoci su imali priliku da čuju nekoliko pesama različitih izvođača i stilova, koje su pratile radnju smeštenu u urbano okruženje:
- "Olovna ruka" - Baki B3
- "Ajkula" - Ela Bi
- "Leto je" - Đogani Fantastiko
- "Neka svira stvar" - Code
- "Idem preko zemlje Srbije" - Vesna Zmijanac
Ovaj širok spektar muzičkih žanrova — od dens ritmova do pop-folka — poslužio je da se ostvari snažan kontrast između likova, prostora i njihovih emocija tokom epizode.
Epizoda "Pad" - nostalgični ton uz pesmu Željka Šašića
Šesta epizoda donela je novu muzičku emociju kroz pesmu koja je obeležila jedan deo devedesetih: "Gori more" Željka Šašića. Pesma je iskorišćena u sceni koja je odmah izazvala nostalgiju i podsetila gledaoce na periode ispunjene snažnim emocijama, što je odlično uklopljeno u dramski kontekst epizode.
Muzika kao deo identiteta serije
Iako se "Tvrđava" prvenstveno oslanja na pripovedanje, glumu i snažnu rekonstrukciju epohe, muzičke numere koje se pojavljuju u epizodama postaju sve uočljiviji deo njenog identiteta. One ne služe samo kao zvučna podloga, već kao produžetak emocija likova i refleksija raspoloženja vremena u kojem žive.
Publika s nestrpljenjem očekuje sledeće epizode — ne samo zbog raspleta radnje, već i zbog toga što svaka nova muzička numera dodatno produbljuje doživljaj serije.
