Slušaj vest

Hravtska književnica Vedrana Rudan objavila je na svom blogu Rudan.info tekst pod naslovom "O umiranju", posvećen njenim bliskim ljudima koji su uz nju tokom borbe s teškom bolešću. Posebno priznanje je odala medicinskom osoblju koje o njoj brine.

Tekst Vedrane Rudan prenosimo u celosti:

„Umiranje je dosadno za popi*dit. Dok si u krevetu, čini ti se da si zdrav. A onda sedneš na ivicu kreveta i odlučiš, sad ću se dignuti, spustiti se u prizemlje i krenuti u vrt. U život. Ha. Ha. Nekako se uspraviš i kreneš prema kupatilu. Duša ti je već u nosu. Treba oprati zube, umiti se, namazati lice kremom, pogledati u ogledalu svoje novo lice.

U galeriji pogledajte fotografije Vedrane Rudan:

1/6 Vidi galeriju Vedrana Rudan Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Printscreen/TV Prva, Preentscreen/Youtube

Ko je to? Gospođa je mršava, ima novu frizuru, kratku. Kosa joj je čista jer je muž dva puta nedeljno vozi frizerki. Ne znam koliko vi u životu imate prijateljica, dece, rodbine. Kad pogledam unazad, iza mene je godina i po "duge i teške bolesti", tako to pišu u čituljama, najbliže osobe su mi muž, sin, ćerka, frizerka Jasmina i prijateljica iz detinjstva. Da, i tri cure s Trsata, i tri cure iz Zagreba, i jedna cura iz Opatije. To bi bilo sve. Puno? Malo?

Medicinske sestre o kojima nikad niko neće napisati istinu su natprirodna bića. Osmeh, lagano buđenje u tri ujutro radi menjanja infuzije, osmeh, nameštanje jastuka, pokrivača, osmeh. O bolesti se ne govori. Ni o nemoći. Ni o smrti. Osećaš se krivom. Toliko mladih cura oko tebe skače, znaju li one da ti nije ništa, ništa strašno, ništa teško? Njima je teško kako tebi nikad nije bilo. Ne govore o tome. "To je naš život, pravi život, ostalo je pauza”.

Vedrana Rudan Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Doktorica. Svetlost. Dobrota. Kad se nje setim, uvek ostajem bez teksta.

Vraćam se Jasmini. Želim da napišem koliko mi znači. Uz nju sam bar dva puta nedeljno srećna jer možemo da govorimo o bilo čemu. S njom sam zdrava sve dok se ne dignem sa stolice i pokušam veselo da napravim tri koraka do vrata. Tri koraka je puno koraka i nekako treba doći do daha. Blaženi krevet i blaženi mobilni i blaženi moj sin koji moje črčkarije pretvara u tekst za vas. Koja radost kad ga vidim na ekranu.

Ej, možda mi zapravo vi koji ovo čitate najviše pomažete da preživljavam umiranje.

Video: Ekskluzivni intervju s Vedranom Rudan