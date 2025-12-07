Slušaj vest

Sve je počelo davne 1977. godine, kada su prikazane prve "Lude godine", ljubavne dogodovštine Marije i Bobe. Iako je priča bila zamišljena kao tinejdžerska drama, vremenom je postala prava zavrzlama, odnosno komedija sa akcentom na dvojici glavnih likova, u početku najvećih neprijatelja, a kasnije nerazdvojnih prijatelja. Naravno, Žike i Milana. Tu je i ostatak dinastije: Dara, prija Jelena, frau Elza, ali i tetka iz Novog Sada, koju je igrala Ljiljana Janković, poznatija kao čuvena prija Vuka.

Ljiljana Janković kao tetka Vuka u Žikinoj dinastiji Foto: Printscreen/ Youtube

Žikina dinastija se nastavlja, a glavne zvezde ponovo su Žika i Milan. Doduše, ne oni koje su tumačili nenadmašni Dragomir Bojanić Gidra i Marko Todorović, već unuci koji nose njihova imena. Od stare, dobro poznate ekipe, tu su još Nikola Kojo kao Miša, Vladimir Petrović – Boba, maestralna Vesna Čipčić kao Elza, i Gala Videnović koja se ponovo pojavljuje u ulozi Nataše. Gidra, Todorović, Dara Čalenić, Rialda Kadrić, Jelena Žigon i Ljiljana Janković više nisu sa nama. Preselili su se u nebeski teatar gde zavese nikad ne padaju.

Svi napamet znamo replike iz duhovitog serijala koji je obeležio celu jednu epohu jugoslovenske kinematografije, i niko se ne buni kada se ti filmovi repriziraju. Zahvaljujući brojnim kablovskim kanalima, imamo prilike da urenebesne avanture her Žike Pavlovića i njegove dinastije gledamo skoro svakog dana i ponavljamo uvek simpatične rečenice, koje su sad već ušle i u svakodnevni govor.

Ljiljana Janković u filmu Kakav deda takav unuk Foto: Printscreen/ Youtube

Sećate se Darinog čuvenog "Ljuuubi ga majka!", Elzinih sočnih jezičkih nedoumica i salvi smeha koje i danas izazivaju, ali i momenta iz jednog od prvih nastavaka, kada Žika "kolektoru" Milanu opsuje "sestru iz Novog Sada".

I dok o glavnim junacima skoro sve znamo, Ljiljana Janković – tetka Vuka Todorović, ostala je nepoznanica. Najduži "tajming" imala je u takozvanom "ruskom delu", "Šta se zgodi kad se ljubav rodi", snimljenom 1984. Na kraju je Milanova sestra, kako to već biva na filmu, pronašla ljubav iz rata, a to je bio niko drugi do Natašin "deduška" Grigorij Kozlov, odnosno Dragan Laković.

Ljiljana Janković u filmu Došlo doba da se ljubav proba Foto: Printscreen/ Youtube

Poznata glumica rođena je 6. januara 1935. u Đeletovcima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, blizu današnje granice sa Srbijom. Diplomirala je na Fakutetu dramskih umetnosti u Beogradu, a član Narodnog pozorišta bila je 43 godine. Prvu ulogu na velikom ekranu ostvarila je 1971. u filmu "Haleluja" (u kom su igrali i Predrag Ejdus, Petar Kralj, Dragan Nikolić, Zoran Radmilović, Bata Stojković...).

Jelena Žigon i Ljiljana Janković u filmu Kakav deda takav unuk Foto: Printscreen/ Youtube

U "Lude godine" ušla je 1980, u drugom delu serijala, "Došlo doba da se ljubav proba". Pružila je uverljiv portret dobronamerne i staložene žene, koja se nije plašila da iskaže svoje mišljenje, zbog čega je često dolazila u sukob sa strogim i konzervativnim bratom.

Pojavljivala se u još nekim dobro poznatim ostvarenjima: "Sok od šljiva", "Šta je s tobom, Nina", "Nema problema", "Ćao, inspektore", "Život je lep", "Poltron"... Ostaće upamćena i kao Sekulina majka Nasta u komediji "Sekula i njegove žene". Ugledna glumica preminula je 3. februara 2022. godine u Beogradu.

