Preminula je Erna Perić, dugogodišnja urednica Muzičke redakcije RTS-a u penziji.

Erna Perić karijeru je započela u Radio-televiziji Sarajevo, a početkom devedestih godina u Televiziji Beograd radila je kao urednik na snimanju koncerata, emisija narodne muzike i šou programa.

Najpoznatiji serijal koji je autorski potpisala bio je "Jedna pesma, jedna želja".

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

(Kurir.rs/ RTS)

