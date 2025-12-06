Najpoznatiji serijal koji je autorski potpisala Erna Perić bio je "Jedna pesma, jedna želja".
dugogodišnja urednica Muzičke redakcije RTS-a
Umrla Erna Perić
Slušaj vest
Erna Perić karijeru je započela u Radio-televiziji Sarajevo, a početkom devedestih godina u Televiziji Beograd radila je kao urednik na snimanju koncerata, emisija narodne muzike i šou programa.
Najpoznatiji serijal koji je autorski potpisala bio je "Jedna pesma, jedna želja".
Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
(Kurir.rs/ RTS)
Video: Sahrana Ljiljane Jorgovanović
Reaguj
Komentariši