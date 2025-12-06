Slušaj vest

U godišnjoj anketi časopisa Sajt end Saund učestvuje više od 100 međunarodnih kritičara, a svaki od njih bira deset najboljih filmova godine. Konačna lista sadrži ukupno 50 naslova, a ovih 5 našli su se na vrhu liste.

Donosimo vam top 5 filmova za 2025 Foto: Shutterstock

Top 5 filmova za 2025. koje morate pogledati:



1. "One battle after another" ("Jedna bitka za drugom")

Raskošni ep Pola Tomasa Andersona "Jedna bitka za drugom" proglašen je najboljim filmom godine u anketi časopisa Sajt end Saund za 2025. godinu, prenosi Dedlajn.

Režiser nije krio oduševljenje ovim velikim priznanjem."Iskreno, ovo mi oduzima dah", poručio je Anderson u pisanoj izjavi. "Sećam se da sam čitao Sajt end Saund, kao i svi mi, još od malih nogu, a sada doživeti da moj film proglase najboljim u godini... To je neverovatno. Jedva čekam da vidim kako će izgledati u štampi. Prva reakcija mi je bila: 'Je*ote, da!', i stojim iza toga!"

Radnja: Bob je nekadašnji revolucionar kojem su dani slave odavno prošli. Živi u oblaku paranoje, pod uticajem droga i alkohola, skriven od sveta, zajedno sa svojom hrabrom i samostalnom ćerkom Vilom (Willa). Kada se njegov stari neprijatelj ponovo pojavi, a Vilo nestane, Bob kreće u očajničku potragu. Otac i ćerka suočavaju se sa posledicama života koji su godinama pokušavali da ostave iza sebe.

2. "Sinners" ("Grešnici")

Odmah iza Andersonovog filma, na drugom mestu našao se kino-hit Rajana Kuglera "Grešnici".

Radnja: Nastojeći da pobegnu od prošlosti koja ih progoni, blizanci (Majkl Bi Džordan) vraćaju se u rodni grad da započnu novi život. Ali tamo ih čeka nešto još mračnije - sila koja jedva čeka da ih ponovo proguta.

3. "The Mastermind" ("Mastermajnd")

Treće mesto pripalo je kriminalističkoj komediji "Mastermajnd" rediteljke Keli Rajhhardt.

Radnja: U mirnom predgrađu Masačusetsa 1970-ih, nezaposleni porodični čovek i amaterski kradljivac umetnina Džej Bi Muni odlučuje da izvede svoju prvu veliku krađu. Muzej je izvidio, saradnike okupio, a plan deluje savršeno. Barem tako on misli.

4. "Sirāt"

Film "Sirat" Olivjera Laksea je na četvrtom mestu.

Radnja: Otac (Serhi Lopes) i njegov sin stižu na rejv duboko u planinama južnog Maroka. Tamo pokušavaju da pronađu Mar, ćerku i sestru, koja je nestala pre nekoliko meseci na jednoj od takvih beskrajnih, neprospavanih žurki.

Okruženi elektronskom muzikom i sirovim, gotovo zastrašujućim osećajem slobode, dele njenu fotografiju iznova i iznova. Nada polako bledi, ali ne odustaju. Pridružuju se grupi partijanera koji odlaze na poslednju žurku usred pustinje. Kako zalaze dublje u usijanu divljinu, putovanje ih primorava da se suoče sa sopstvenim granicama.

5. "The Secret Agent" ("Tajni Agent")

Pet najboljih ostvarenja ove godine zaokružuje "Tajni agent" reditelja Klebera Mendonse Filja.

Radnja: Brazil, 1977. Marčelo, stručnjak za tehnologiju u ranim četrdesetim godinama, nalazi se u bekstvu. U nadi da će se ponovo povezati sa sinom, odlazi u Resife tokom karnevala. Međutim, ubrzo shvata da grad nije sigurno utočište kakvom se nadao.