Slušaj vest

Dugogodišnji snimatelj Radio-televizije Srbije Živojin Milovanović preminuo je u 83. godini.

Živojin Milovanović je rođen 1943. godine. Počeo je da radi na Televiziji Beograd 1964. godine, a nakon toga je radio kao dopisnik Radio-televizije Ljubljana.

Učestvovao je u stvaranju Jutela, a od 1992. godine ponovo radi na Radio-televiziji Srbije.

Ceo radni vek proveo je u informativnom programu, pratio je predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, ali je učestvovao i u sportskim prenosima, poput Olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine.

(Kurir.rs/RTS)

Ne propustitePop kulturaPoznati voditelj umro od raka: Bolest mu je dijagnostikovana prošle godine...
Dejv Monk
Pop kulturaUmro Zoran Kovačević: Strip umetnik preminuo u 70. godini
Zoran Kovačević, strip umetnik
KulturaUmro Teodor Pištek u 93. godini: Karijeru krunisao Oskarom
Teodor Pištek
ŽenaDolores je umrla u 48. godini: Svi su se nadali da će pobediti tešku bolesti
Dolores Bura

Preminuo Zdravko Šotra Izvor: Kurir