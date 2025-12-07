Počeo je da radi na Televiziji Beograd 1964. godine, a nakon toga je radio kao dopisnik Radio-televizije Ljubljana.
bogata karijera
Umro Živojin Milovanović: Radni vek proveo je na RTS
Dugogodišnji snimatelj Radio-televizije Srbije Živojin Milovanović preminuo je u 83. godini.
Živojin Milovanović je rođen 1943. godine. Počeo je da radi na Televiziji Beograd 1964. godine, a nakon toga je radio kao dopisnik Radio-televizije Ljubljana.
Učestvovao je u stvaranju Jutela, a od 1992. godine ponovo radi na Radio-televiziji Srbije.
Ceo radni vek proveo je u informativnom programu, pratio je predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, ali je učestvovao i u sportskim prenosima, poput Olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine.
