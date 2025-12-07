Slušaj vest

Risto Topaloski (63) poznati likovni umetnik i autor stripova preminuo je u Beogradu u subotu, 6. decembra, posle duge i teške bolesti.

Topaloski će ostati upamćen i kao autor animiranih filmova ali i neko ko je mnogo doprineo razvoju muzičke scene, budući da je bio i jedan od začetnika beogradske pank scene.

Topaloski je za vreme svoje uspešne karijere više puta nagrađivan i neki od filmova koji su dobili velika priznanja bili su: "Film noir", "The Phoenix", "Hatschipuh", "The Legend of Mulan" i drugih.

Oni koji ga poznaju opisivali su ga kao čoveka blagogo karaktera i izuzetno talentovanog crtača, prenosi 021.

Podsetimo, nedavno je preminuo još jedan strip umetnik. Zoran Kovačević preminuo je 3. decembra u Beogradu u 70. godini, saopštilo je Udruženje stripskih umetnika Srbije.

Kovačević je "radeći raznovrsne stripove za neke od najpopularnijih jugoslovenskih magazina, revija i listova, uspeo da izgradi prepoznatljivi autorski stil", istaklo je udruženje. Kako je navedeno, Kovačević se dokazao "kao stvaralac međunarodnog formata u domenu karikaturalnog stripskog izraza humorističke i satiričke provenijencije".

(Kurir.rs/Telegraf)